Televisa, de luto: Tras depresión, galán de novelas sufre trágica muerte y da último adiós en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas de Televisa sufre dolorosa muerte y se viste de luto. Se trata de Kuno Becker, quien apareció en melodramas como Te sigo amando, Rencor apasionado, Soñadoras, Mujeres engañadas, Locura de amor, Primer amor... a 1000 × hora, Hasta el fin del mundo y Fuego Ardiente. El histrión anunció que murió su "princesa", su perrita Martina Dolores, quien lo acompañó en sus peores momentos.

El histrión de 46 años anunció el triste fallecimiento de Martina Dolores, la perrita que estuvo junto a él en los momentos más difíciles de su vida, incluyendo una ruptura amorosa que lo llevó a una profunda depresión e incluso hasta a caer en drogas. "Adiós Martina, ahora estás en todos lados, una nube nunca muere. Gracias princesa por todos estos años", escribió este miércoles 4 de septiembre como descripción en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Instagram @kunobp

"Quiero compartirles algo que no había podido hablar porque era demasiado pronto para mí que es la muerte de mi querida Martina Dolores que hace muchos años me dio mi querido compadre César. Mi querida Martina que me acompañó en tantas cosas duras, que me ha ayudado a sobrevivir muchos momentos duros. mi querida Martina que estuvo conmigo de manera incondicional y que le di todo el amor que pude", señaló.

Instagram @kunobp

Por otro lado, afirmó ya estar más tranquilo luego de procesar la noticia y compartió un hermoso poema para honrar a su perrita, llamado A Cloud Never Dies (Una Nube Nunca Muere). "Para todos los que estén pasando un proceso de pérdida de un ser querido, a mí me ayudó en el proceso de sanación", anunció para luego recitar el poema: "Cuando la nube ya no está en el cielo, no significa que la nube haya muerto. La nube continúa en otras formas como lluvia, como nieve o como hielo".

"Así que uno puede reconocer a la nube en sus nuevas formas. Si estás muy encariñado de una nube hermosa y si tu nube no está más ahí, no deberías estar triste. Tu amada nube pudo haberse convertido en lluvia", declaró el reconocido actor al borde del llanto. "Mi querida Martina preciosa, te extrañaré siempre (...) nos vemos del otro lado, lo que sea que signifique. Te quiero con toda el alma y gracias por todo lo que me diste", dijo, despidiéndose.

En otro video, el famoso galán de telenovelas mostró el pequeño altar lleno de flores blancas que puso en su honor junto a algunas fotografías y el poema que recitó: "Te #extraño todos los días mi #martina no sabes cuánta falta me haces. Me rompe el alma que no estés ya en tu forma terrenal", escribió. En el video también incluyó varias fotografías de su fiel compañera para darle el último adiós. Hasta ahora se desconoce la fecha y causa de muerte exacta de la perrita, ya que el actor no brindó más detalles.

Instagram @kunobp

Como se recordará, en mayo de 2023 Kuno reveló que a los 38 años cayó en una fuerte depresión luego de una difícil separación sentimental que lo llevó a caer en las drogas: "Me acuerdo el haberme visto al espejo y ver la muerte reflejada, sabía que en cualquier momento me podía morir", reveló, contando que esto lo llevó a internarse en una clínica de rehabilitación. Luego de esto, fue Martina la que lo ayudó a salir adelante: "Cuando ella se me acercaba, me lamía la mano, cada vez que se me subía en el pecho, la verdad es que me hacía sentir que la vida, tal vez, sí tenía sentido", dijo entonces.

Fuente: Tribuna