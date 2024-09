Adiós Televisa: Tras divorcio, conductora de 'Hoy' se une a TV Azteca y da triste noticia a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, que al inicio de su carrera trabajó con TV Azteca y que actualmente forma parte del programa Hoy, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans debido a que hace algunas horas apareció en Ventaneando a través de una entrevista exclusiva. La presentadora mexicana se sinceró con la periodista Pati Chapoy, confesándole lo difícil que fue salir embarazada, por lo cual pasó por al menos 18 inseminaciones artificiales.

Se trata de la talentosa Luz Blanchet, quien saltó a la fama gracias a la televisora del Ajusco donde formó parte de programas como Cada mañana, Gente con chispa, Con sello de mujer y Poker de reinas. Sin embargo, actualmente le hace la competencia al programa Venga la Alegría como parte del elenco de Hoy; la conductora tiene su propia de sección de manualidades en el matutino de Televisa.

Aunque en la actualidad sigue estando en Hoy, la tarde de ayer viernes 6 de septiembre Luz apareció en el programa de Pati Chapoy hablando en exclusiva sobre distintas circunstancias de su vida. Una de las primeras revelaciones que hizo fue sobre cómo conoció a su actual novio, Lorenzo Lazo, quien es el viudo de la reconocida actriz Edith González. Blanchet explicó que lo conoció en un evento y que tuvieron una plática profunda luego de que ella le contara sobre su hija con capacidades diferentes.

Sale al tema Aitana, mi hija que, tú sabes, que tiene necesidades o capacidades especiales, y me comenta que un familiar de él tiene un doctor que me podría funcionar y que no sé qué. Pasamos teléfonos", contó.

La conductora de Hoy relató que la primera cita que tuvo con Lazo fue en una fiesta, algo que ella no se imaginaba: "Me llega un mensaje de WhatsApp de Lorenzo, de Lasso: ‘Fíjate que tengo unos amigos... que cumplen años de casados y quería saber si quieres venir conmigo’. No antes una cenita, comidita, no, así es como salimos por primera vez a este aniversario de sus amigos".

Luz Blanchet tiene una relación con el viudo de Edith González

Luz también le contó a Chapoy qué la enamoró de Lorenzo: "Lo primero que me atrajo es cuando tuvimos esta plática, se acordaba de casi todo, tiene una memoria, es raro que haya hombres que sepan escuchar de esa manera y te puedas brincar de un tema a otro, que no sea un rollo de pose y que yo sé mucho de esto y que sé mucho de lo otro porque de varias cosas de las que yo opinaba me decía; ‘Ah, qué interesante’. Que tenga sentido del humor, son muchas cosas".

Finalmente, Blanchet le contó a Pati porqué se divorció hace 13 años pese a que su matrimonio parecía sólido e inquebrantable: "Fue mucho rollo de comunicación, nunca estuvo al cien desde el principio, sabes. Terminan siendo dos vidas separadas bajo un mismo techo". Mientras que en los adelantes de la entrevista completa, Luz Blanchet ventiló que sufrió mucho para poder ser madre e incluso, se sometió a 17 inseminaciones artificiales para poder embarazarse, pero fue hasta que se cambió de médico que cumplió su sueño.

Fuente: Tribuna y X @ventaneandouno