Andrea Legarreta pone en su lugar a René Franco tras atacarla y defender a Adrián Marcelo

Ciudad de México.- Una vez más, Andrea Legarreta recibió el aplauso de miles de mexicanos, debido a que recientemente volvió a mostrar su temple al dar una opinión y cátedra de como desestimar el hate en su contra, pues puso en su lugar al polémico panelista y periodista, René Franco, con mucha elegancia y sin perder el control, después de que este la atacara sin piedad acusándola de no ser profesional y defender a Adrián Marcelo.

Para la mayoría de los internautas, Marcelo era el villano de La Casa de los Famosos México, el que movía los hilos para que hubiera interés. asegurando que sin él no habría existido el éxito que ahora tiene el 'Team Mar', que está en su contra. Uno de estos consumidores del contenido del reality show de Televisa es precisamente Franco, pues señala que ha jugado rudo, para desestabilizar y afirma que es completamente válido, negando que sea machismo o un misógino.

Por otro lado, Legarreta en el programa Hoy ha dejado en claro que ella no ve al presentador regiomontano de Multimedios como simplemente un villano jugando con los héroes o tratando de derrotarlos, sino que ve a Adrián como un machista, misógino, un "ser malvado" y "un psicópata" que no debería de estar en TV, a lo que Franco le externó su molestia por estas opiniones, asegurando que si no es psicóloga no puede llamarlo de esa manera.

A ver espérame Andreita, no puedes diagnosticar a nadie en vivo, en televisión, y menos si no eres psicóloga, porque si eres psicólogo entonces ya es legal, no puedes. Al psicópata no se le nota nada, es hermoso, es maravilloso, a Adrian se le nota todo al güey. Entonces tiene locura, es un macho en rehabilitación y ¿quién no? Hasta los gays son machos en rehabilitación en este país", expresó.

Ante esta situación, Legarreta recientemente fue cuestionada por la prensa con respecto a las opiniones que ha hecho René sobre ella ante las cámaras, a lo que con total calma y sin perder su sonrisa, recalcó que lo que pueda decir Franco de ella es algo que no le quita el sueño, peluseando la opinión del presentador que también ha generado indignación en X, anteriormente conocido como Twitter.

Fuente: Tribuna del Yaqui