Integrante de 'La Casa de los Famosos' revela terrible enfermedad; doctores lo desahuciaron

Ciudad de México.- El reconocido integrante de La Casa de los Famosos México e influencer, Ricardo Peralta, acaba de conmover a millones de los espectadores del reality show, haciendo que por un momento olviden su odio, al haber abierto su corazón y confesar que le diagnosticaron una terrible enfermedad, por la cual tuvo que limitarse mucho en su vida y que lamentablemente los doctores lo desahuciaron, pensando que no lograría sobrevivir.

Peralta actualmente es uno de los menos queridos, por no decir casi el más odiado dentro del reality show de Televisa, por sus actitudes al interior de la casa, sus comentarios en contra de Karime Pindter, pese a que ella lo adoraba como su amigo, y el querer poner en contra a toda la comunidad LGBTQ+, a Arath de la Torre inventando una historia que todos vieron que no era como él decía, logrando perder casi 100 mil seguidores en cuestión de horas.

Pero, aún así, con todo esto y muchos otros actos que consideraron de misóginos y machistas por burlas con Adrián Marcelo al resto de sus compañeras, ahora, la gente está empatizando mucho con el ganador de MasterChef Celebrity, de la temporada 2023, ya que fue el elegido de la semana para contar su vida a través de sus fotografías, como cada viernes hacen con el habitante que fue seleccionado por producción.

Con dicha dinámica se descubrió que el exintegrante de LOL, programa de comedia de Eugenio Derbez, es un hombre que ha luchado desde su nacimiento, pues reveló que los doctores básicamente lo desahuciaron al nacer, ya que nació con riñones poliquísticos, lo que significa que en sus riñones se crearon quistes, los cuales pueden ser benignos y se van con medicamento, o malignos que pueden llegar a convertirse en cáncer o en un problema grave y requerir operación.

Ante este hecho, señaló que él creció con muchas limitantes, pues no podía comer muchas cosas, no podía jugar a ciertos deportes y menos hacer ejercicio, pero que por fortuna, y con todo en su contra, gracias a su madre logró salir adelante y hoy en día ya tiene 35 años y ha logrado cumplir casi todos sus sueños, principalmente el de ser él mismo y dejar de fingir alguien que no era, pues siempre actuó ser heterosexual para tener la aceptación de sus seres amados.

Fuente: Tribuna del Yaqui