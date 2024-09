Laura Zapata exige encarcelamiento de AMLO; lo acusa de terrible crimen contra la humanidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más Laura Zapata está haciendo uso de sus redes sociales para mantenerse firme en sus declaraciones y su postura anti Morena, debido a que hace un par de horas que exigió el encarcelamiento del actual presidente de México, AMLO. La reconocida exestrella de Televisa en esta ocasión incluso lo acusó de terrible crimen sobre el presidente, asegurando que es un terrible delito en contra de la humanidad, no solo de México

La reconocida actriz de melodramas como La Gata, no ha tenido reparos al momento de demostrar que no apoya en nada las decisiones que ha tomado en los últimos seis años el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En cada oportunidad que ha tenido, desde el comienzo de las elecciones, hasta ahora que ya se sabe a la nueva presidenta del país, Claudia Sheinbaum, no ha dejado de llamarlo "asesino", "corrupto" y mucho más.

En esta ocasión, la reconocida media hermana de Thalía acaba de volver a emplear sus redes sociales para apoyar la postura de Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia, ante su exigencia de pedir que se arreste a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, acusándolo de crímenes de lesa humanidad, que son los que se consideran actos violentos y graves en contra de civiles, que son considerados una violación a los derechos humanos, y que son atendidos por los tribunales internacionales o en tribunales nacionales con jurisdicción extraterritorial. Uno de estos es la esclavitud.

Hoy aquí en la Haya, he solicitado formalmente a la Corte Penal Internacional la captura y detención de @NicolásMaduro, @dcabellor y toda la cadena de mando por crímenes de lesa humanidad y por terrorismo de estado en #Venezuela", expresó Pastrana.

Fue mediante su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, la exparticipante de realitys shows como MasterChef Celebrity, retomó el post para afirmar que estaba de acuerdo con su petición, agregando que deberían de hacer lo mismo con Andrés Manuel y todo Morena: "Presidente @AndresPastrana_ aquí en México, también tenemos un presidente que ha cometido crímenes de lesa humanidad, apoyado por su camarilla de hampones que forman parte de su partido político que está destruyendo a mi amado país México".

Finalmente, señaló que en el caso de México se debe de acudir a una Corte Penal Internacional, para que un país externo pueda hacer las investigaciones y se corra menos riego de alguna corrupción, pues la villana de María La Del Barrio no confía en las autoridades del país que son más morenistas: 2Tendríamos que acudir también a la Haya, a la Corte Penal Internacional para solicitar la captura de @lopezobrador_ el destructor, el Atila de México. Aplaudo su apoyo a Venezuela. Debemos librarnos de estos dictadores".

Fuente: Tribuna del Yaqui