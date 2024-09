Luto en 'Ventaneando': Conductora de 'VLA' sufre brutal muerte; se emborrachó y tuvo grave accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de la ausencia de Pati Chapoy en el programa Ventaneando, el programa de espectáculos de TV Azteca se viste de luto por la repentina muerte que sufrió una querida conductora del matutino Venga la Alegría. Se trata de la actriz y presentadora Natalia Súbtil, quien el pasado 15 de agosto anunció en redes sociales que su hermano mayor había perdido la vida. Aunque en ese momento no había revelado la causa de muerte, finalmente contó que se trató de un fuerte accidente.

Esta semana, la conductora de Venga la Alegría Fin de Semana brindó una entrevista al programa Ventaneando, en donde dio detalles del trágico deceso de su hermano Daniel Fernando Súbtil de 40 años de edad. En ese entonces, Natalia utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir a sus seguidores que estaba de luto mediante una fotografía de ambos junto al emotivo texto: "Daniel Fernando Súbtil. Mi hermano. 01/02/1984 - 15/08/24", publicó.

Eso no fue todo, sino que Natalia también destapó en Ventaneando que su expareja y padre de su hija Mila, Sergio Mayer Mori, hizo lo impensable cuando le pidió cuidar a la pequeña. "Desafortunadamente su hermano sufrió un accidente en Brasil y falleció, entonces tiene que echar mano de la familia política aquí para que le cuidaran a la pequeñita ¿qué sucedió? la dejaron sola", reveló la presentadora Mónica Castañeda al aire.

Posteriormente, la conductora de 36 años abrió su corazón y reveló a la emisión de espectáculos que la causa de muerte de su hermano fue por las heridas que recibió tras beber de más y sufrir un accidente automovilístico en Río de Janeiro, Brasil. "Perdí a mi hermano el 15 de agosto, fue muy fuerte, fue un accidente de coche, fue un día para otro y volví a Brasil (...) salió con sus amigos, tomó y chocó... se murió el amigo también, fue muy fuerte, tuvieron que cortar el coche, él terminó mal", contó.

Sin embargo, la también actriz manifestó que aunque nunca hubiera deseado lo que ocurrió, cree que fue mejor que su hermano no haya sobrevivido, pues el accidente fue muy grave: "Lo mejor para él fue eso para descansar en paz, no sabíamos si viviera como iba a estar. Le pedí a mi familia que me esperara para despedirme de mi hermano. Llegué 7 de la mañana y el entierro fue como a las 11. Es muy raro porque lo que más me da tristeza no fue que yo perdí a un hermano fue que mi mamá perdió a un hijo", dijo rompiendo en llanto.

Finalmente, contó que mientras ella estaba en Brasil durante 5 días velando a su fallecido hermano, le pidió a Sergio Mayer Mori cuidar a su hija, sin embargo, sostuvo que el actor presuntamente salió de casa y dejó sola a la menor durante una hora, hecho que fue reprobado por los conductores y el público. Como se recordará, la brasileña de 36 años quien es 10 años mayor que Sergio, desató polémica en 2017 al darle la bienvenida a su hija Mila. Desde entonces han tenido una relación complicada pues en varias ocasiones Natalia ha declarado que él era un "padre ausente".

