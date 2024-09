Querido conductor de 'Me Caigo de Risa' es 'despedido' de exitoso programa de Televisa

Ciudad de México.- Famoso actor y conductor, que forma parte de la 'Familia Disfuncional' de Me Caigo de Risa, habría sido despedido de un exitoso programa de Televisa en el cual trabajaba desde hace varios años. Se trata del querido Ricardo Margaleff, quien es recordado por su participación en novelas como Al diablo con los guapos, Porque el amor manda, Qué pobres tan ricos, El bienamado, Corazón que miente, Te doy la vida y Llena de amor.

El también comediante comenzó su carrera en Televisa hace 24 años y si bien ha realizado múltiples melodramas, donde incluso se volvió mujer para un personaje, su mayor éxito ha sido protagonizar la serie Una familia de Diez y luego su spin-off ¿Tú crees?. Además de que ha participado en casi todas las temporadas de MCDR, y recientemente se unió al equipo de TUDN para la cobertura de los recientes Juegos Olímpicos de París.

Además, Margaleff tiene varias semanas apareciendo como conductor invitado del programa Miembros al Aire, reemplazando a los titulares Facundo y José Eduardo Derbez. En el más reciente capítulo de la emisión de Unicable, Ricardo fue exhibido por el conductor Paul Stanley, quien aseguró que había sido despedido del programa Cuéntamelo YA! Al Fin, que se transmite en el Canal de Las Estrellas todos los sábados.

Luego de que 'Marga' lanzara una palabra altisonante en contra del elenco de Miembros al Aire, Stanley le dijo: "Pinc... Margarita (Margaleff), vas entrando y ya nos estás pende...". Posteriormente, el conductor del matutino Hoy aseguró que Ricardo fue despedido de Cuéntamelo YA! Al Fin: "Por eso te corrieron de Cuéntamelo YA! Al Fin", dijo Paul. Margaleff se echó a reír y solamente respondió que él pidió su salida.

No, es que me debía dinero alguien de ahí y dije no, ya (me voy)".