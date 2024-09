Sofía Rivera Torres pelea con Poncho de Nigris en 'LCDLF'; lo acusa de usar a Wendy Guevara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A un año de sus constantes enfrentamientos dentro de la primera temporada de La Casa de los Famosos México y en redes sociales, una vez más Sofía Rivera Torres y el polémico regiomontano, Poncho de Nigris, están de lados opuestos y han tenido una fuerte pelea en la gala del reality show, en el cual lo acusó de colgarse de quien es famoso para serlo, asegurando que solo usa a Wendy Guevara porque es la que todos quieren.

En la primera temporada del reality show de Televisa, Poncho se molestó con Sofía por entablar amistad con Ferka y otros integrantes del team 'Cielo', cuando debería de haber estado únicamente con 'Team Infierno', acusándola de traición, teniendo peleas en el que lo tachó de machista y misógino. Ahora, una vez más usa dichos términos en contra de él, pues al ver que ha estado atacando a Adrián Marcelo por sus agresiones, aseguró que era un doble moral.

Su pelea comenzó a través de X, anteriormente conocido como Twitter, cuando Sofía respondió a un tuit de Poncho en el que este afirma que se salvó del hate y supo jugar inteligente sin ser machista o misógino al no pelearse con mujeres, mientras que Sofía recalca que solo se quiere colgar de la polémica entre Marcelo y Gala Montes: "¿Tu experiencia te salvó de que te pasara lo de AM? ¿Entonces piensas que él es víctima? Yo no he dado opinión pero tú llevas toda la temporada echándole porras a Gala y diciendo que te encantan las mujeres con hue.... ¿O sea que te estás colgando de lo que te conviene otra vez?".

Tras esto, afirma que su problema con ella es que no le siguiera el juego como él quería: "Seguirás dolido de que no fui fiel a ti, pero fui fiel a mi y no me cuelgo de la coyuntura según me convenga Ponchito". Pero, esto no ha quedado solo en redes, pues al ambos ser panelistas el pasado viernes 6 de septiembre, Pablo Chagra los junto para que hablaran al respecto, a lo que Sofía asegura que Poncho sí es misógino desde el momento en que dice que no quiere tener una discusión con una mujer por el solo hecho de serlo, destacando que todas merecen igualdad y le puede decir las cosas de frente sin que sea agresión.

Por su parte, el reconocido intérprete de temas como La Cobra y Autogol, declaró que ese no era el caso, y que de no haberse mantenido callado lo hubiera sacado el público, pero Sofía remató con que solo llegó a la final por colgarse de Wendy, que si ella hubiera estado en 'Cielo' sería otra cosa y no fue por ellos el éxito, reiterándole que solamente se ha colgado de su fama y poniéndola como propia.

