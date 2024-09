Miembros de la comunidad LGBTQ+ convocan a celebrar la salida de Ricardo Peralta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche de este domingo 8 de septiembre se celebrará la siguiente ronda de eliminación de La Casa de los Famosos México 2 (LCDLFM 2) y los nominados están levantando una gran expectativa se tratan de: Mario Bezares, Briggite Bozzo, Karime y Ricardo Peralta; siendo que éste último es quien más está llamando la atención y no por las razones adecuadas, ¿quieres enterarte de los detalles? Continúa leyendo.

Como algunos sabrán, cuando recién entró LCDLFM, Ricardo Peralta era uno de los consentidos del público, esto gracias a su desempeño en MasterChef Celebrity 2022, donde consiguió ganarse el amor de la gente por el gran carisma que mostró a lo largo del reality show de TV Azteca, motivo por el que las personas estaban ansiosas de poder verlo en el formato de 24/7 que ofrece el programa de telerrealidad del Ajusco.

Gente cita a celebrar en la Zona Rosa la expulsión de Ricardo Peralta

Lamentablemente para Peralta, ni bien ingresó al show comenzó a ganarse el odio de la gente por su postura en distintos temas como el feminismo y la propia comunidad LGBTQ+, al grado de llegar a ser acusado de trivializar la lucha de ambos movimientos. Por otro lado, Ricardo comenzó a perder a una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, como es el caso de los 200 mil que perdió hace apenas dos semanas.

Es bajo este contexto que, cuando se anunció que Peralta había sido uno de los nominados de esta ronda, muchas personas comenzaron a hacer el convenio, a través de redes sociales, de no votar por el influencer de moda; pero las cosas no se quedaron ahí, ya que, la audiencia comenzó a convocar a los detractores de Peralta para acudir a la Zona Rosa (a unas calles del Ángel de la Independencia) para celebrar la expulsión de Ricardo.

Y es que si bien, el propio influencer llegó a mencionar que no estaba seguro de que la gente quisiera que continuara dentro del reality show, la realidad es que los miembros de la comunidad LGBTQ+ ya dejaron en claro su posición de no querer que Ricardo se mantenga dentro del concurso. Cabe señalar que, hasta el momento, se desconoce si el creador de contenido continuará en el interior del reality show o no.

