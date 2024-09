¿Murió Maribel Guardia? Dejan helado a Televisa con noticia y da la cara: "Andaba de parranda"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Reportan inesperada muerte de la querida actriz Maribel Guardia, y sus fans lloran su triste partida. Sí, como se recordará, semanas atrás Televisa y el ambiente artístico en general se llevaron un tremendo susto debido a que en redes sociales se anunció que la actriz costarricense había perdido la vida a los 65 años. Por fortuna, solo se trató de una 'fake new' (noticia falsa) y recientemente la también cantante salió a hablar de lo sucedido.

La información salió a la luz en redes sociales, donde señalaron que la actriz de novelas como Muchacha Italiana Viene A Casarse y Corona de lágrimas había perdido la vida debido a que se hundió en tristeza por la muerte de su único hijo, Julián Figueroa, a los 27 años de edad a causa de un infarto al miocardio. Tras confirmarse que Maribel seguía con vida, ahora fue captada en el Aeropuerto de la Ciudad de México y rompió el silencio sobre cómo la afectó esta noticia.

No andaba muerta, andaba de parranda, la andan matando a una en las redes", dijo Guardia

Semanas atrás se reportó la muerte de Maribel Guardia

La exesposa del cantante Joan Sebastian en primer lugar señaló que la muerte es lo más natural y seguro que tiene el ser humano, sin embargo, hizo un llamado para no inventar este tipo de noticias: "Nos vamos a morir todos pero que no le adelanten", dijo con una sonrisa. Maribel aclaró que a ella no le causa ningún sentimiento saber que la 'mataron' en las redes: "Yo no siento nada, ni me viene ni me va, todo me lo tomo con sentido común".

Hay verdaderos problemas en la vida como para darle importancia a porquerías", agregó.

Sin embargo, la intérprete de canciones como Qué ricas son las papas señaló que a quienes sí les afectan estas noticias son a sus familiares: "Por mi mamá me preocupa, pero de ahí en adelante no, yo creo que hay gente que no tiene nada qué hacer". Eso sí, Maribel admitió que la esquela de su falsa muerte parecía ser real: "Sacaron lo de Helena Rojo, lo editaron y pusieron mi nombre, se miraba como la nota completa, qué gente más vagabunda".

Además, la esposa del abogado Marco Chacón bromeó con los reporteros, quienes le mencionaron que sí cayeron en la noticia y hasta ya le estaban preparando su homenaje: "Ustedes de 'ya murió, ella era buena'". Y antes de cambiar de tema, Guardia aseguró que ella no tiene miedo de morir: "Le tengo miedo a la enfermedad, a la muerte no, uno se muere cuando se muere pero una enfermedad te da una revolcada, de morirnos nos vamos a morir todos".

Por otro lado, Maribel Guardia también habló de la última voluntad de su hijo Julián Figueroa, quien a pesar de que murió prematuramente a sus 27 años dejó todo en orden. El pequeño José Julián, único hijo del fallecido cantante, será quien heredará todo: "Sí, Julián dejó testamento y todo es para el bebé gracias a Dios... Ya estábamos todos de acuerdo en que así fuera, pero ahora está escrito en un testamento".

