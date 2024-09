Ricardo le pide a Sian que lo bese "bonito" antes de ser eliminado de LCDLF

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta semana ha sido una de las más agitadas en La Casa de los Famosos. Además de la salida de Adrián Marcelo, llamó la atención que, por primera vez, Ricardo Peralta entró a la placa de nominados que lo pone en riesgo de abandonar el programa. Este domingo sabremos si él se convertirá en el séptimo habitante fuera del concurso o si el público prefiere que continúe en el juego. Mientras tanto, el temor y preocupación se han apoderado del influencer, quien está convencido de su participación está a punto de llegar a su fin.

El miedo del tiktoker está bien fundamentado, pues la suerte no le ha sonreído a team 'Tierra' durante varias Galas de Eliminación. Ahora que compite con tres personajes de 'Mar', el youtuber presciente que el público los preferirá a ellos y a él le darán la espalda. Como está consciente de que la probabilidad de salir es muy alta, aprovechó la ocasión para pedirle a Sian Chiong que de diera un beso "más bonito" como despedida.

Te podría interesar Ricardo Peralta Miembros de la comunidad LGBTQ+ convocan a celebrar la salida de Ricardo Peralta

Peralta no ha ocultado sus sentimientos por el actor cubano. Ahora que se dio cuenta de que estaría a punto de separarse de él, la tristeza lo invadió. Para sentirse un poco mejor, Ricardo le pidió como favor especial a su crush que le diera una muestra de cariño. Todo ocurrió por la noche del pasado sábado, cuando Sian se acercó a la cama donde estaba acostado el influencer para desearle un buen descanso.

Enseguida, le dio un beso corto. Ante lo cual, Peralta reaccionó angustiado, pues mencionó que ese podía ser el último acercamiento, en caso de ser eliminado. Aunque su compañero intentó tranquilizarlo al asegurarle que eso no pasaría, Ricardo insistió en que no se verían más. Por ello, sugirió que no desperdiciaran el momento para demostrarse amor. Sian accedió a darle un segundo beso distinto y más íntimo.

"Uno más bonito, como los del principio, así que te quedabas un ratito abrazado, padre", dijo. Tras ello, ambos permanecieron abrazados por varios segundos y después Sian besó la mejilla de su aliado de cuarto. Al instante se separaron y Sian terminó la interacción con un "te quiero, luchador".

Pasaron la noche platicando de la eliminación de este domingo

Fuente: Tribuna Sonora