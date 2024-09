Actor de Televisa pierde los estribos con la prensa y abandona entrevista por Belinda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa, Roberto Duarte, acaba de dejar a miles con la boca abierto ante su inesperada actitud en una alfombra roja, debido a que perdió los estribos con los elementos de la prensa que lo detuvieron para hablar sobre sus polémicas. Todo lo que se dijo sobre él y las presuntas demandas por parte de la familia de Paco Stanley fueron respondidas como si nada, sin embargo, este abandonó la entrevista al escuchar los chismes sobre Belinda.

Casi en el 25 aniversario luctuoso de la terrible muerte de Paco, el padre de Paul Stanley, en Prime Video se estrenó la serie ¿Quién lo Mató?, en la cual cuentan absolutamente todo sobre lo sucedido, las relación que tuvo con cada implicado, pasando la historia individual de cada uno. Un claro ejemplo fue la de Mario Bezares, quien además de ser colega de Stanley, también fue su mejor amigo, y resultó ser acusado de haberlo traicionado y ponerlo en la línea de fuego.

Tras dicha serie, los protagonistas como Roberto, que interpretó a Paco, recibieron miles de comentarios entre criticas positivas y negativas, además de los rumores en los que se vieron envueltos, dado a que Brenda Bezares, Paul y muchos familiares de los afectados salieron declarar que estaban valorando la decisión de demandar por daños morales y haber usado su imagen sin consentimiento alguno.

Roberto con elenco de ¿Quién lo Mató?. Internet

Es por eso que ahora, durante el encuentro de Roberto con la prensa, estos no dudaron en preguntarle que pensaba de esto, Duarte fue claro al señalar que no se sentía asediado y que el reconocimiento que se le dio lo agradece, mientras que los comentarios ajenos no lo afectan, destacando que personas como Paola Durante y demás, no es algo que le toque a él, pues cada quien tiene su opinión y es libre de darla, de hablar del trabajo que hicieron, destacando que lo que él pueda decir no suma ni resta nada, pues son "discusiones diferentes".

Con respecto a las demandas de las que se hablaron, el actor de novelas como Amar A Muerte declaró que por su parte no sabe nada y eso se lo debían cuestionar a los productores. Finalmente al tocarle el tema de Belinda y lo que se ha dicho de sus presuntas exigencias a producción, el histrión se deshizo en halagos para ella, resaltando que la encuentra como una "niña encantadora, auténtica y bella en todo aspecto", afirmando que todos los seres humanos son exigentes con ciertas cosas y siente que está bien que se sea exigente, en especial en el trabajo.

Ante la insistencia de que pudo haberlo pasado mal por la actriz de Bienvenidos Al Edén, Roberto perdió la calma y señaló que a eso se refería con subir el nivel de lo que se hace gracias a la exigencia, destacando que si ellos como periodistas se exigieran más llevarían calidad a su trabajo, y tendrían una mejor conversación que simples chismes, recalcando que: "el chisme es ordinario, el chisme no suma", alejándose de todos.

Fuente: Tribuna del Yaqui