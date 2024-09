Actriz de Televisa se viste de luto y con doloroso mensaje anuncia la muerte de su bebé

Ciudad de México.- Durante la jornada del pasado domingo 8 de septiembre, una famosa actriz de Televisa, causó impacto a través de sus redes sociales, donde reveló que su bebé había perdido la vida. La famosa habló sobre el dolor de la pérdida de su hijo, así como también mencionó que, al ser una persona pública, no pudo guardar su duelo de la manera tradicional, al grado en el que al día siguiente de sufrir la pérdida se encontró con un equipo de prensa que le hicieron preguntas duras.

La estrella en cuestión es Ana Brenda Contreras recordada por haber aparecido en melodramas como Teresa, La que no podía amar, Corazón indomable y El Conde: Amor y Honor. Como todos sabrán, hace un aproximadamente un par de meses, la famosa había compartido un mensaje en su redes sociales en el que arremetía en contra de la prensa porque la habían cuestionado sobre cuándo quedaría embarazada; en aquella ocasión, la histrionista pidió a los medios que tuvieran más tacto al momento de hacer sus preguntas, puesto consideraba que no conocían la historia detrás de cada persona.

Ana Brenda Contreras revela que perdió a un bebé

Créditos: Internet

En ese momento, nadie lo sabía, pero Ana Brenda Contreras acababa de perder a un bebé. Recién la jornada del pasado domingo 9 de septiembre, la celebridad compartió un pequeño video, en su cuenta de Instagram, en el que mostró una prueba de embarazo que salió positivo, para luego cambiar la toma a una carta que se estaba quemando y una toma del cielo que, aparentemente, fue captada en el atardecer.

Junto a dichas imágenes, Ana Brenda anexó un desgarrador mensaje en el que confirmaba que hace dos meses había perdido a su bebé y contó la experiencia que tuvo con la prensa, resaltando que era grosero cuestionar a la gente sobre cuándo tendrían hijos, puesto desconocían la historia de lucha o pérdida que muchos atraviesan: “Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega . No importan las semanas , no importa que nunca lo hayas abrazado.”

“Y aunque el camino es personal e igual de importante de la manera que sea es muy duro , es por esto que NO se pregunta 'para cuando el bebé', 'ya embarázate', 'quieren tener hijos' , no se supone que uno está embarazada en fotos y se comenta Al dia siguiente de vivir esto me encontré con un grupo de reporteros con todas estas preguntas como muchas mujeres les pasa con la familia y amigos , muchas parejas, como señal clara de que es algo que hay que visibilizar.”