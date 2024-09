Adianez Hernández busca un bebé con Augusto Bravo tras escándalo romántico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ventaneando invitó a Adianez Hernández para hablar de su boda con Augusto Bravo. Este enlace ha sido particularmente polémico debido a que ambos tenían una relación romántica con otras personas antes de conocerse y decidir iniciar una "aventura". Al final, los dos decidieron abandonar a sus parejas y darle una oportunidad a sus sentimientos. Pese a las críticas y reproches contrajeron nupcias en la Riviera Maya en una ceremonia íntima en la que sólo acudieron como invitados familiares y amigos.

Bravo ya dio su declaración en torno a este momento, el cual calificó como uno de los más felices de su vida, al tiempo que admitió ignorar a todos aquellos que lo juzgan por el rumbo que tomó su vida. Ahora es Hernández quien concedió una entrevista para contar los detalles del evento. Para ella, el día fue "mágico" y con una "energía espectacular". Agradeció haber tenido la oportunidad de casarse por la Iglesia, pues era uno de sus sueños como mujer.

Te podría interesar Adianez Hernández ¿No hay amor? Filtran VIDEO de Adianez Hernández al sufrir maltrato por Augusto en su boda

Durante la entrevista compartió algunas fotografías exclusivas de la boda

Los periodistas cuestionaron a Hernández sobre cuál fue el factor clave para que ella aceptara dar un paso tan importante, pese a toda la controversia que la rodeaba. "Me ha apoyado, me ha cuidado, me ha escuchado, me ha procurado, me ha amado", respondió. Esta suma de cosas le brindó paz y bienestar energético. Asimismo, reconoció que fue importante que la relación entre Bravo y sus hijos fuera buena.

Por otra parte, le preguntaron si estaba en sus planes tener más descendencia, a lo que respondió que afirmativamente. Si bien admitió que ella "ya había cerrado la fábrica" con sus dos pequeños, ahora la idea de formar una familia con su esposo le resulta tentadora y emocionante. "Él tiene muchas ganas (de tener hijos) y al verlo (cómo convive) con mis hijos, no lo dudo", externó.

Habló acerca de cómo ha explicado la situación a sus hijos y aseguró que el mayor está consciente de cómo pasaron las cosas entre ella y 'Pepe'. "No tengo que darle explicaciones a nadie, sólo tengo que asegurarme de que mis hijos estén bien", mencionó. En respuesta a esta entrevista, los cibernautas han reprochado el 'descaro': "Esa señora no conoce la vergüenza, me quitó dos maridos a la misma mujer. Por qué le dan foco?", "Que poca verguenza de esta mujer después de serle infiel a su pareja y padre de sus hijos", se lee en los comentarios.