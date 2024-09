Bellakath termina de hundir a Yeri MUA luego de que esta peleara con Dani Flow en redes

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Este domingo 8 de septiembre, las redes sociales estallaron después de una intensa discusión entre los cantantes Dani Flow, Bellakath y la influencer Yeri MUA, quienes protagonizaron un polémico en vivo. Lo cierto es que la rivalidad entre Yeri MUA y Bellakath, conocida por éxitos como Gatita, lleva meses encendiendo la conversación en el mundo del entretenimiento, y en esta ocasión, el conocido como “el Rey del Morbo” se unió al conflicto.

La enemistad entre Yeri MUA y Bellakath no es nueva, pues desde hace meses, ambas han intercambiado comentarios despectivos sobre sus apariencias físicas y su trayectoria en el género urbano mexicano, poniendo en duda la legitimidad del éxito de la otra.

Sin embargo, este fin de semana el enfrentamiento escaló cuando Dani Flow, conocido por su estilo provocador, se involucró en el conflicto, tomando el lado de Bellakath en medio de la transmisión en vivo. El cantante intentó mediar entre las artistas, pero el intercambio lamentablemente se salió de control.

Todo comenzó cuando Yeri MUA arremetió contra Bellakath, afirmando que esta última no es capaz de enfrentarla cara a cara. Dani Flow, en un intento por apaciguar la situación, defendió abiertamente a Bellakath, lo que desató una nueva ola de tensión. Yeri le reclamó al cantante que, durante sus conciertos, la había mencionado reiteradamente y exigió que la dejara fuera del conflicto.

Pese a las disculpas de Dani Flow, quien aclaró que no pretendía ofender a Yeri, mantuvo su postura firme: “Si a mí se me ocurre decir que Bellakath es la ‘Reina del reguetón mexicano’, lo voy a seguir haciendo, no me interesa”, sentenció durante el en vivo. Esto provocó que Yeri MUA insinuara que la defensa de Dani hacia Bellakath era producto de una relación más allá de la amistad, insinuación que el cantante negó rotundamente antes de abandonar la transmisión.

Luego del tenso momento, Bellakath respondió a través de su cuenta de Instagram, donde aplaudió el respaldo de Dani Flow y atacó a Yeri MUA, refiriéndose a ella como “la bufona de internet”. “No tienes el respeto de nadie y te arde que te digan que soy la ‘Reina del reguetón mexicano’... por más que lo explico, siempre te bufas de todo lo que digo, pero tú sabes que es verdad y tú nunca lo vas a poder lograr”, declaró la intérprete de Tuma, avivando aún más el fuego entre ambas.

Por su parte, Yeri MUA simplemente comentó en sus redes que "el domingo se puso intenso", dejando en el aire la posibilidad de una reconciliación en el futuro.

El enfrentamiento entre estas figuras del mundo del espectáculo parece no tener fin. A pesar de los intentos de Dani Flow por intervenir y calmar las aguas, la controversia entre Yeri MUA y Bellakath sigue en aumento, alimentada por comentarios cruzados y ataques públicos.

La comunidad de fanáticos sigue atenta al desarrollo de esta polémica, especulando si habrá alguna posibilidad de tregua o si esta enemistad marcará aún más la escena del reguetón mexicano. Por ahora, las redes continúan siendo el campo de batalla de esta intensa rivalidad que, al parecer, está lejos de terminar.

Fuente: Tribuna