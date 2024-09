¿Cómo inició el rumor de que Daniel Bisogno es gay? Te contamos la historia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los temas que generan más interés de la farándula mexicana es la orientación sexual oculta de los famosos. Las especulaciones han rondado en diversas figuras, tal como lo es Alejandro Fernández y Daniel Bisogno. Hoy queremos hablarte de éste último y de cómo fue que surgieron los rumores que ponen en duda su heterosexualidad y que se mantienen vivos pese a los continuos intentos del conductor por acallarlos.

La presunta homosexualidad del periodista vuelve a discutirse cada cierto tiempo y las declaraciones que él ha hecho no terminan de convencer al público, que insiste en demostrar que el mexicano tiene predilección por los hombres o bien, que es bisexual. No obstante, el constante bombardero mediático no ha conseguido que Bisogno ceda a la presión y emita la confesión que algunos esperan con tanto ahínco.

Te podría interesar Daniel Bisogno ¿Sufrió complicaciones? Este es el estado de salud de Daniel Bisogno HOY 8 de septiembre

Esta conversación se originó varios años atrás, en 2019, cuando el presentador de televisión se separó de su esposa, Cristina Riva Palacio, con quien procreó a su única hija, Michaela. Entre las motivaciones que impulsaron el divorcio se encuentran el supuesto carácter explosivo de él, así como el abuso de bebidas alcohólicas y también se mencionó que realizaba actos inmorales y pervertidos. Poco tiempo después de la ruptura, fue captado en un club gay en el centro de la Ciudad de México, donde habría sido grabado besándose con otro hombre.

Ésta sería la presunta fotografía tomada en un antro gay

Para 2021, el reportero de espectáculos Javier Ceriani contó que sus fuentes de información le compartieron que Bisogno se había dado otra oportunidad en el amor y adelantó que esta nueva pareja era un hombre. También relató que Daniel lo presentó con su madre, lo que significaba que por fin se aceptaba a sí mismo.

En el pasado, la estrella, que es conocida por su peculiar estilo de opinión sin ningún tipo de filtro, se mostraba molesto cada vez que se insinuaba que es gay. Además de negar tales acusaciones ha amenazado con tomar represalias legales en contra de los programas que lo difaman y lanzan 'verdades' sin fundamento. La postura reciente de Bisogno se ha inclinado por ignorar este tipo de comentarios y apuntó que "si he estado con mujeres, travestis, hombres, es muy mi ped*".

Fuente: Tribuna Sonora