Con conmovedor VIDEO, Kate Middleton confirma que concluyó su quimioterapia

Londres, Inglaterra.- Kate Middleton logró paralizar a todo Reino Unido luego de la Navidad del pasado 2023, dicha fecha fue la última ocasión en la que se le vio en público, a partir de entonces, la futura Reina de Inglaterra desapareció del mapa, lo que llevó a la gente considerar que, probablemente, algo muy grave le había pasado; incluso hubo quienes teorizaron que pudo haber fallecido, por lo que Palacio no tardó en emitir un comunicado donde informaron lo que le había ocurrido a la Princesa de Gales.

En el documento se dijo que había presentado complicaciones abdominales, por lo que tendría que someterse a una intervención quirúrgica. En el comunicado se llegó a decir que la esposa de William Windsor desaparecía del ojo público y solo se le vería hasta pasadas las Pascuas, es decir, hasta finales del mes de marzo; sin embargo, la gente se mostró impaciente y las teorías de la presunta muerte de Kate se potencializaron aún más.

Poco tiempo después, Middleton decidió sacar un comunicado en el que reveló que, lo que realmente le había ocurrido, es que había sido diagnosticada con cáncer, enfermedad contra la que ha estado lidiando desde hace varios meses. La royal también indicó que decidió retirarse del ojo público, puesto quería enfocarse en su familia y en su tratamiento, el cual parece haber terminado durante este lunes 9 de septiembre.

Kate Middleton habría concluido su quimioterapia

Resulta ser que fue el día de hoy en el que la nuera de Carlos III compartió un video en las redes sociales de la nobleza británica en la que se le ve pasar una hermosa tarde de día de campo junto a su familia. El clip, que claramente invita a la nostalgia, fue editado con algunos filtros en sepia y de película antigua, en el que se aprecia a todos pasar un gran momento y disfrutar. Incluso Kate y William rompieron el protocolo y se les dejó ver teniendo contacto físico.

En el video se puede escuchar la voz en off de Kate narrando que estos últimos meses han sido visiblemente complejos para ella: “A medida que el verano llega a su fin, no puedo decirles el alivio que es haber completado finalmente mi tratamiento de quimioterapia. Los últimos nueve meses han sido increíblemente difíciles para nosotros como familia. La vida tal como la conocemos puede cambiar en un instante y hemos tenido que encontrar una nueva manera de navegar por las aguas tormentosas y por caminos desconocidos”. Como era de esperarse, la gente no tardó en reaccionar de manera positiva y el nombre de Kate se volvió tendencia en redes sociales.

