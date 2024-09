De shock: Pepe Aguilar filtra inesperado secreto sobre la boda de Nodal y Ángela Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron, el hermetismo gobernó en esa ceremonia, al grado en el que se afirma que prácticamente no hubo gente famosa invitada, siendo que el único invitado que era considerado una celebridad era Mark Anthony, padrino del sonorense, y la propia familia Aguilar; sin embargo, con el pasar del tiempo el propio patriarca de la dinastía comenzó a hablar del tema.

Recientemente se filtró una entrevista que Pepe Aguilar concedió para el medio La Red, donde contó cómo se sintió cuando le informaron que su hija menor estaba a punto de casarse, lo cual no fue del todo bien recibido y es que, ya antes el propio cantante de Por Mujeres Como Tú había dejado en claro que no era de su agrado que Ángela se casara a una edad tan joven (actualmente tiene 20 años); pero ahora profundizó más en el tema.

Pepe Aguilar revela cómo se sintió en la boda de Ángela y Nodal

Como todos sabrán, para el público en general y la propia prensa, la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal fue tomada como algo muy apresurado, lo que llegó a provocar en la audiencia la duda sobre si el forajido y la ‘Princesa del Regional Mexicano’ estaban esperando a un bebé. Dicho sentimiento también llegó al corazón del propio Pepe Aguilar, quien llegó a considerar que todo ocurrió de una manera veloz.

El cantante de Miedo recordó que, para él, todo ocurrió muy rápido y apenas le dio tiempo de procesar toda la situación, recalcando que, aunque para él, la decisión de su hija fue un “shock”, lo cierto es que tanto él como su familia no dudaron en apoyarla, sobretodo porque era algo que la joven genuinamente deseaba hacer. Por otro lado, Pepe contó que creyó que se sentiría triste de acompañar al a cantante de Gotitas Saladas al altar, pero lo cierto es que no.

“Fue muy rápido el noviazgo de Christian con Ángela y fue muy rápida la decisión de quererse casar, entonces sí fue un shock, pero ya al a hora que estaba sucediendo pues no, yo pensé que sí (…) Yo estaba esperando más tristeza, más golpe en el corazón de caminar con mi hija y no, me dio una emoción extraña que nunca había sentido. Me da alegría por ella porque estaba haciendo lo que ella quería hacer”, declaró Pepe.

Cabe aclarar que, anteriormente, Pepe ha dejado en claro que si bien, no tiene ningún problema contra Christian Nodal, si ha insinuado la posibilidad de que no le agrada demasiado su nuevo yerno, sobretodo aquella ocasión en la que mencionó que Carín León (artista que no es cercano a Nodal, sino todo lo contrario) tenía mejor música que su nuevo hijo, algo que muchos consideraron como una especie de traición.

