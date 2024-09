Gomita lanza amenaza contra Gala Montes y en Televisa le manda un contundente mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente se recordó cuando Gomita, completamente furiosa por el rechazó que sufrió por parte de Agustín Fernández en una de las fiestas de viernes dentro de La Casa de los Famosos México, no tuvo reparos al haber lanzado una amenaza terrible en contra de la joven actriz, Gala Montes. Ahora, una vez fuera del reality, en entrevista con Televisa acaba de mandarle un contundente mensaje sobre su enemistad.

Montes y Araceli Ordaz, nombre real de Gomita, fueron de las celebridades que tuvieron una relación compleja dentro del programa, debido a la rivalidad por la atención del exparticipante de Guerreros 2020, la cual escaló hasta el punto en que la influencer llorando juró que quería darle una "pu..." a Gala y que fuera le haría la vida imposible: "Capaz y la gente de afuera me salve, pero si no me salva, afuera me voy a encargar de que pase lo que tenga que pasar... porque si no tengo corazón, afuera es mi familia, vaya la put... que voy a meter con la gente que acá adentro me ha hecho sentir de la mier...".

Pero ahora, tras una semana fuera del reality show, la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy acaba de aclarar la verdad detrás de sus palabras, señalando que sí lo dijo, pero fue con toda intensión, como parte de su juego y ahora que ya no está dentro de La Casa de los Famosos eso es cosa del pasado: "A ver, la gente no entiende el nivel de tonterías y cosas que puedes decir en un juego, y más cuando están de por medio 4 millones de pesos. Entonces, si en algún momento les falté el respeto, una gran disculpa, pero yo estaba jugando. Lo dije yo y estoy muy consciente".

Finalmente, recalcó que ella no se irá en contra de la exactriz de El Señor de los Cielos y en contra de nadie del 'Team Mar' o de sus compañeros, asegurando que todo lo que se vivió dentro de la casa se queda ahí y por fuera no tiene problemas con nadie y sigue adelante como si nada, restándole importancia porque todo era un juego: "No a nadie. Yo tenía muy claro que entrando a 'La casa' empezaba el juego y cuando salgo, se termina el juego. Lo que pasó en 'La casa' se quedó en La casa".

Finalmente, recalcó que ella se siente mal por como se dieron las cosas con la actriz de melodramas como La Mexicana y El Güero, pues en realidad no estaba en sus planes que las cosas tomaran ese rumbo y afirma que el posicionamiento en su contra fue tomado de mala manera, cuando nunca fue su intensión que se sintiera así: "Lamenté mucho que no tomaras bien mi posicionamiento y espero que afuera sanes todo lo que esté pasando a tu alrededor lo sanes bien".

