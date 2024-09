Luto en 'Hoy': Muere famosa conductora de Televisa y filtran secreto; tenía leucemia y dos tumores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y periodista de espectáculos revela un fuerte secreto luego de la inesperada muerte de una querida conductora, quien fue una de las presentadoras pioneras en el programa Hoy de Televisa. Se trata de Mara Patricia Castañeda, quien recordó a la fallecida Talina Fernández en una entrevista con Marco Antonio Regil, revelando la poderosa lección que aprendió de ella antes de que muriera a causa de la leucemia que padecía en el 2023.

Como se recordará, Talina Fernández perdió la vida a los 78 años de edad en un hospital de la CDMX el pasado 28 de junio del 2023 a causa de una leucemia que se agravó de forma muy rápida. La conductora, quien era madre de la fallecida actriz de telenovelas Mariana Levy, empezó su carrera en Televisa, donde permaneció durante décadas hasta su despido, participando en diversas emisiones como Hasta en las mejores familias, Nuestra Casa y el Programa Hoy.

Talina Fernández (QEPD)

Durante la pandemia atravesó un momento económico y laboral difícil, por lo que tuvo que recurrir a vender sus joyas y ropa para sobrevivir. Desde 2006 le detectaron dos tumores en la cabeza y a lo largo de los años, su salud empezó a deteriorarse. Su último trabajo fue el matutino Sale el Sol en Imagen Televisión, donde estuvo desde 2020 hasta el 2022. Luego participó en el reality show de cocina MasterChef Celebrity México en TV Azteca y al momento de su partida tenía un programa que transmitía a través de su canal de YouTube.

La conductora fue recordada por Mara Patricia Castañeda en el programa de radio del conductor Marco Antonio Regil para Fórmula, pues la periodista de espectáculos reveló un secreto de Talina que guardaba en el corazón. Mara confesó cuál fue la conmovedora lección de vida que aprendió de la querida 'Dama del Buen Decir', a quien entrevistó en varias ocasiones antes de su fallecimiento. La periodista manifestó que lo que le dijo Talina fue un poderoso mensaje que la hizo reflexionar y le cambió la vida.

Talina Fernández, la 'Dama del buen decir' me dijo: "Mira Marita esta vida tú tienes que vivirla como un péndulo porque así es la sociedad, la vida laboral... cuando te va muy bien tienes muchos amigos, mucha gente que te quiere, muchos regalos. Cuando empieza a bajar ese péndulo y no estás en la cima del éxito, fama o el trabajo y vas para abajo porque estás teniendo cambios, es en esta parte de abajo del péndulo donde te encuentras a tus amigos reales", contó.

Talina Fernández (QEPD) y Mara Patricia Castañeda

"Cuando vuelvas a subir tienes que llevarte a esos amigos porque son los que te van a ayudar a permanecer arriba", recordó Mara acerca de la reflexión que le dijo Talina. "Y comprender que así como tienes pueden haber etapas donde te va muy bien, hay etapas donde físicamente no estás bien pero te va bien en el trabajo... en fin, la felicidad es valorar lo que tienes no lo que te hace falta", agregó.

La periodista señaló que esto lo vivió en carne propia: "Porque si tienes salud, agua caliente, dónde llegar, una cama, una almohada que te ha costado trabajo comprar... creo que hay que valorar cosas que tenemos y no centrarlas en cosas frívolas como ese concepto de éxito, fama o popularidad. Ese consejo de Talina me ayudó mucho a entender porque justo cuando regresé de Tijuana a incorporarme nuevamente había muchos artistas que no me daban entrevista porque yo no les servía de nada".

"Cuando retomé mi carrera podría tener entrevistas y ya me buscaban para hacerlas. Dos de las personas que recuerdo que me dieron entrevista: Coque Muñiz y Arturo Peniche, ellos siempre me dieron entrevista. Con ellos dos siempre conté y los tengo en un lugar especial de mi corazón", agregó. Finalmente, la periodista concluyó revelando que otra de las personas que le dio una gran lección acerca de cómo tratar a personas mayores con paciencia, empatía y amor, fue precisamente Marco Antonio Regil.

Fuente: Tribuna