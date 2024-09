Maryfer Centeno analiza actitud de Adrián Marcelo en VIDEO y hace inquietante confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida grafóloga y presentadora, Maryfer Centeno, ha empleado sus redes sociales para hablar del tema del momento, que en esta ocasión es el video de Adrián Marcelo, que marcó su regresó a sus respectivas cuentas, tras salir de La Casa de los Famosos México. Por sus estudios, la también abogada, analizó la actitud del regiomontano e hizo una inquietante confesión sobre su verdadero pensar de todo lo que pasó.

Ya casi ha pasado una semana desde que el polémico presentador regiomontano de Multimedios decidió salir, supuestamente de forma voluntaria, del reality show de la empresa San Ángel, al haber tenido un feroz encontronazo en contra de Gala Montes, donde ella lo tachó de misógino, machista y hasta violento. Desde ese momento, varias importantes marcas, como Didi y Rexona, que lo patrocinaban decidieron deslindarse de la temporada y retirar su apoyo.

Aunque hubo una serie de dimes y diretes alrededor de esto, quien se había mantenido en silencio absoluto fue Adrián, sabiendo de él solo por su amigo, 'La Mole', que compartió como lo recibió a su llegada a Monterrey. Pero, el pasado domingo 8 de septiembre circuló un video de Marcelo que envió a chats de su fandom, en el que agradece constantemente el apoyo a sus seguidores durante su paso al programa producido por Rosa María Noguerón, que ya fue analizado por la grafóloga antes mencionada.

La colaborada del ¿De Qué Me Hablas? y Bajo la Lupa, secciones del programa Hoy, Maryfer quiso recalcar que en efecto, se ve "cansado, ojeroso y desconectado", pero que no se debía al consumo de drogas o alcohol, sino que era porque no ha podido dormir bien, pues aún está en shock de todo lo que vivió: "Vean como la mirada parece perdida; hay quien dice que es porque comió, tomó u olió algo. La realidad es que sí, esta mirada lo que refleja es desconexión, es aburrimiento. Parece que está desconectado de la situación como si todavía estuviera en shock".

Finalmente, preocupada, Centeno declaró que aunque se ve cansado, en realidad no se arrepiente de nada de su juego, ni de querer llevar al límite emocional y mental a Gala Montes y Arath de la Torre, aprovechándose de que ambos padecen depresión y ansiedad, recalcando que solo agradece el apoyo y está feliz de lo que hizo: "De ninguna manera parece estar arrepentido o preocupado por lo sucedido, yo pensaría que al contrario, que Adrián Marcelo está contento y además dice 'gracias' 20 veces".

Fuente: Tribuna del Yaqui