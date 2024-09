"Me choca": Pepillo destroza a Ricardo Peralta y confiesa qué es lo que le molesta de él

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gomita continúa con su recorrido por medios de comunicación tras haberse convertido en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos. A diferencia de sus otros compañeros, la expayasita ha aprendido a reírse de sus errores dentro del programa. En su última aparición acudió a Con Permiso para hablar de su experiencia como participante del juego del que se han derivado todo tipo de polémicas.

En su visita, Pepillo Origel la cuestionó sobre varios temas, pero también le explicó de dónde viene su rechazo a Ricardo Peralta. El influencer se convirtió en amigo de Araceli Ordaz en poco tiempo. Ambos tuvieron buena química y durante seis semanas fueron confidentes, acompañantes en el mal de amores e inseparables en sus aventuras. Si bien Gomita supo ver las virtudes del youtuber, el público opinó lo contrario.

A los ojos de la audiencia, el tiktoker se convirtió en un personaje detestable debido a sus opiniones en contra del feminismo, hipocresía, burlas y búsqueda de fama a través de la comunidad LGBTQ+. Una de las personas que desaprueban al creador de contenidos en Internet es el experimentado periodista de la farándula mexicana, pero él explicó que no lo 'desprecia' por las mismas razones que el resto.

Según explicó, Peralta no es de su agrada debido a la ropa que utiliza y por los ademanes exagerados que hacen. "Me choca como se viste", aseveró. Además, criticó los gestos faciales que realiza, sobre todo, aquel que hacía con sus labios. Y es que él solía enrollar los labios y dejarlos en esa posición durante varios minutos. A varios esta expresión les parecía sin sentido, además de extravagante y Pepillo no fue la excepción.

Como buena amiga, Gomita defendió a su compañero y aseguró que a ella sí le gustaba el estilo y prendas que Ricardo presumía en cada gala especial. Contó que en varias ocasiones le pidió que le prestara partes de su outfit. Mientras tanto, los espectadores se mantienen a la espera de las primeras declaraciones de 'Torpecillo' una vez que se dé cuenta de que no era el favorito.

