¿No habrá más RBD? Anahí desilusiona a fans con devastadora declaración

Ciudad de México.- La esperanza de ver una gira de RBD se apaga lentamente, en medio de disputas legales por fraude y las declaraciones de los integrantes de la agrupación, quienes reducen a lo mínimo la posibilidad de una reunión musical. Semanas atrás fue Maite Perroni quien dijo que su prioridad era trabajar como solista y ahora es Anahí quien mencionó que en su agenda laboral no hay espacio, por el momento, para un tour musical.

En los próximos días comenzará las grabaciones del programa ¿Quién es la máscara?, por ende, la actriz de 41 años confesó que el futuro para la banda es incierto. Según dijo, las probabilidades de embarcarse en una nueva aventura son escasas, debido a que cada participante ha decidido tomar otros caminos.

Pues la verdad no lo sé, en este momento lo veo complicado, el camino de cada uno está como por diferentes lugares, pero, pues no lo sé".

Explicó que su filosofía de vida ahora se basa en disfrutar el momento al máximo, por lo cual no está dispuesta a hacer planes acerca de RBD. "He aprendido que tenemos aquí y ahora, y hay que gozar aquí y ahora, agradecer lo vivido y no estar tanto siempre queriendo más, sino también disfrutar lo que tienes hoy". De cualquier modo, agradeció el cariño incondicional brindado por parte del público que ha perdurado durante dos décadas.

Este año se cumplen ya 20 años, entonces, es una vida, una vida transcurrida juntos, y yo creo que eso es lo que hay que llevarse siempre en el corazón".

Finalmente, Anahí negó tener detalles sobre una nueva producción discográfica del grupo, pero sí dejó en claro que el paso del tiempo no borrará la huella que dejó este proyecto en su vida artística. Si bien existe muchas dudas sobre lo que sucederá con la banda, ella mantendrá en pie el amor que siente hacia las canciones y la telenovela que gozó de gran popularidad durante los años dos mil.

Yo amo a RBD, yo en mi corazón tengo a Mía Colucci por el resto de mi vida, o sea, yo soy Mía Colucci, a mí no me la quita nadie".

Por otra parte, adelantó que esperará el tiempo adecuado para que sus dos hijos, Manuel y Emiliano, de siete y cuatro años, tengan edad suficiente para mostrarles el melodrama en el que interpretó a Mía Colucci. Contó que a lo largo de los tiempos ha ido acercando poco a poco a los pequeños a su realidad como estrella de televisión "para que no les caigan las cosas de sopetón, entonces primero les comencé a platicar de ´Rebelde´, (les enseñé) videos de los conciertos, los empecé a llevar a los ensayos".

