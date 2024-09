"¿Nos odia todo el mundo?": Agustín sospecha que el público de LCDLF lo detesta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El final de La Casa de los Famosos cada vez está más cerca y son pocos los integrantes del cuarto 'Tierra' los que han sobrevivido a las rondas de eliminación. Si bien al inicio se autollamaban los participantes más fuertes, ahora las autopercepciones son diferentes. La salida de Ricardo Peralta, quien entró al juego siendo uno de los favoritos, fue lo que aterrizó en la realidad a Agustín y a Sian Chiong.

A partir de esta baja, se han dado cuenta de que no cuentan con el apoyo del público. En una conversación reciente entre estos dos personajes, Agustín. "¿Será que no nos quiere nadie, nos odia todo el mundo?", le preguntó al actor cubano mientras tomaban una copa de vino. Empezó a dudar incluso de sus amigos, como Nicola Porcella y Wendy Guevara, de quienes no ha recibido ropa para poderse vestir en las galas especiales.

"Nos tocó difícil, ya no hay nada qué hacer", aseguró. Al sentirse desamparado, reconoció que su única esperanza para continuar en la competencia es ganar la inmunidad en las pruebas de destreza. Sin embargo, confesó que esta hazaña será difícil de conseguir, puesto que los miembros de 'Mar' también darán su mejor esfuerzo por hacerse acreedores de este beneficio, ya que en caso de perderla, se condenarían a perder a uno de sus aliados.

"Me abandonaron aquí adentro. La agencia no quiere trabajar más conmigo", lamentó el argentino. También teme que en el mundo exterior la realidad sea caótica para ellos. Faltará ver cómo es que la gente recibe a Fernández cuando el show termine, tomando en cuenta que a algunos de sus compañeros les ha ido mal, tal como fue Mariana Echeverría, quien tuvo que resistir críticas, enfrentamientos y comentarios negativos por parte de la gente.

En redes sociales, los usuarios se burlaron de que Agustín continúe haciéndose la víctima del repudio que él mismo cosechó debido a sus acciones. "Pero neta me sorprende que se hagan las víctimas y no recuerden la mi*rda que tiraban y que tira", "Se lo ganó, por ser espectador y cómplice de la violencia", se lee en los comentarios.

