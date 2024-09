"Peleadísimos": Yuri rechaza gira musical con Cristian Castro; éste fue el motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cristian Castro ha sorprendido a la prensa con inesperadas noticias, como aquella en la que anunció su reconciliación con Mariela Sánchez, así como los planes que tenía de retornar a las giras musicales en las que pretendía invitar a Yuri, sin embargo, este plan podría no suceder como le gustaría al cantante, pues la artista veracruzana cerró cualquier oportunidad de volver a colaborar juntos.

Ante los rumores de un reencuentro, los medios de comunicación decidieron ponerle fin a las especulaciones y le preguntaron de manera directa a la famosa sobre el tema. Ante los cuestionamientos, la intérprete de Maldita Primavera contestó de manera tajante y desanimó al público que guardaba la esperanza de verla al lado de el 'Gallito Feliz' sobre el escenario. Según explicó, su negativa se debe a que su agenda de trabajo para 2025 está saturada.

Yuri tiene el compromiso de asistir a la Arena Monterrey, la Arena Guadalajara y el Auditorio Nacional. "Entonces ya son cosas que ya están cerradas, ya no hay marcha atrás". Explicó que, habría aceptado si la propuesta hubiera llegado un mes antes y admitió que la idea le hubiera fascinado. Si bien el proyecto no pudo consumarse, a Yuri pareció no afectarle. "Son cosas que suceden, no pasa nada y la vida continúa", dijo, sin darle mucha importancia.

Con esto descarta la versión que suponía que ambos se pelearon durante el tour que emprendieron a inicios de 2024. Se creía que la enemistad habría orillado a Yuri a querer alejarse de Castro a toda costa. Además, reveló que está afinando los detalles de un espectáculo en solitario, pero se reservó los detalles más 'jugosos', aunque prometió exponerlos en breve. Por ahora, el público puede estar seguro de que en este show participarán más de sus colegas.

Quedamos bien, no quedamos como dice por ahí, 'peleadísimos', pero no estamos peleados. Pero bueno, me hubiera encantado seguir con la gira, saben que yo ya tenía listo todo, pero bueno, él decidió que quería hacer otras cosas".

Recordemos que en julio, la jarocha admitió tener problemas de convivencia con el cantante de Azul debido a la personalidad de él. La primera diferencia que la hizo tomar la decisión de poner una barrera fue la actitud ensimismada que adoptó el hijo de Verónica Castro, lo que hizo difícil que estrecharan los lazos. Por otra parte, subrayó la falta de compromiso laboral de Cristian, a quien no le gustaba ensayar para mejorar los errores que tenían en el concierto.

Fuente: Tribuna Sonora