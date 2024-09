Shock en Televisa: Tras declararse lesbiana, conductora se divorcia de su esposo y se casa con mujer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora de Televisa, quien salió del clóset como lesbiana y se divorció de su ahora exesposo para empezar una relación con una mujer, rompe el silencio acerca de su crisis matrimonial. Se trata de Montserrat Oliver, quien en 2020 se casó en secreto con la fotógrafa y modelo Yaya Kosikova y el año pasado confesó que atravesaron problemas difíciles que las estaban llevando a una separación.

Luego de rumores que apuntaban a que Montserrat y Yaya se habían separado, e incluso que supuestamente había sido por la cercanía de la conductora de 58 años con su expareja y colega Yolanda Andrade, Oliver se sincera y revela qué fue lo que pasó y cómo está su matrimonio actualmente. También habla acerca de cómo ayudó a la sinaloense a atravesar su enfermedad, pues luego de ser pareja durante 12 años, ahora asegura que son "como hermanas".

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade

En entrevista con el canal de YouTube Qué buen chisme, la conductora reveló cómo ha sido seguir trabajando al lado de Yolanda en su programa Montse & Joe, a quien considera su mejor amiga: "Me siento muy honrada de ser parte de Unicable desde hace tantos años, de ser una de las pioneras junto a Yolanda". El reportero luego le preguntó sobre cómo acompañó a Yolanda en su enfermedad, pues cabe recordar que la conductora estuvo al borde de la muerte luego de un aneurisma cerebral.

"Acompañarla, respetarla, respetarle sus momentos en los que no quería saber de nadie, darle opiniones... uno se desespera desde afuera y quiere que haga tal cosa y las quieres curar pero pues yo no tengo la verdad ni la manera de curarla. Ella toma sus decisiones y pues apoyarla en sus decisiones que tome. Ojalá todos los días esté mejor, yo veo que está mejor y eso me alegra mucho", comentó.

Y agregó: "Estaba muy desesperada porque yo la veía que nomás estaba encerrada sintiéndose mal y que no hacía lo suficiente para curarse. Esa era mi percepción pero ella tomaba las decisiones de lo que hacía y eso hay que respetarlo", mencionó, asegurando que sí tuvieron sus roces: "Cuando te sientes mal te choca todo el mundo, está de mal humor y tienes la mecha muy corta así que sí hubo respuestas feas pero no lo tomé personal porque dije: 'se siente mal'", relató.

Por otro lado, luego de que señaló que en el 2023 había pasado por una crisis matrimonial con su esposa Yaya, aclaró cómo va su matrimonio actualmente: "¿Para qué mentimos? Las redes sociales son buenas para una cosa pero malísimas para otra. Lo que quieren que crean de esa persona, no la verdad. No vas a publicar una foto jod... sintiéndote mal, viéndote espantosa. Todos pasamos por épocas buenas o malas (...) el año pasado sí hubieron momentos difíciles... no sé si yo estaba pasando por menopausia y no me di cuenta, que también tenía la mecha corta en ciertas cosas".

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova

Y sobre el motivo de sus problemas, aclaró que fue la falta de comunicación: "Sentía que los caminos estaban diferentes, ella iba a un lado y yo a otro", sin embargo, ahora todo está mejor entre ambas: "Se pudo arreglar todo y vamos muy bien". Finalmente aconsejó a todos el llevar terapia de forma personal, asegurando que eso es algo importante para cada uno por separado. "Para crecimiento personal siento que todo mundo debería tomar terapia porque no todos estamos 100% sanos. Se los recomiendo a todos".

Y su consejo para una relación larga, dijo: "Creo que es llegar a un punto medio, entendernos, escucharnos y comunicarnos, no dar las cosas por hecho (...) hoy en día todo es reemplazable, nos casamos y lo aventamos y nadie somos perfectos. En un principio una relación será lo máximo, luego se va a transformar y vamos a empezar a ver defectos y vamos a seguir trabajando con todo eso. todos tenemos defectos, el caso es que haya comunicación y crecer como seres humanos", concluyó.

Montserrat Oliver estuvo casada con un hombre

Oliver no solo ha destacado en la conducción de programas de Televisa como Reto 4 Elementos, Las hijas de la madre tierra y Montse & Joe, sino que hace varios años también participó en telenovelas como Ramona, Sin pecado concebido, La madrastra y Palabra de Mujer. Montserrat ha sido clara acerca de sus preferencias sexuales desde hace muchos años, pues como se recordará, sostuvo un tórrido romance con Yolanda Andrade durante más de una década.

Antes de empezar una relación con la sinaloense, Oliver ha contado que estuvo casada con un hombre llamado Henry. La conductora reveló que se casaron cuando ella tenía 23 años y que al tiempo se dio cuenta de que podría ser gay precisamente al conocer a Yolanda. Tras 4 años juntos se divorciaron y Montse anduvo 12 años con Andrade. Luego de terminar esta relación, años más tarde Oliver conoció a Yaya Kosikova, con quien se casó en el 2020.

Fuente: Tribuna