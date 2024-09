Tras amorío con productor y 17 años retirada, actriz regresa a Televisa divorciada e irreconocible

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de novelas, quien tuvo un romance con reconocido productor y que tiene 17 años desaparecida de la pantalla chica, vuelve a Televisa luego de mediático divorcio y que la acusaran de acabar desfigurada por presunto abuso de cirugías. Se trata de la guapísima actriz Angélica Rivera, quien realizó su última aparición en los melodramas desde 2007 cuando protagonizó Destilando Amor.

La estrella mexicana llegó a la televisora de San Ángel a finales de los 80's y es recordada por participar en exitosas telenovelas como Mariana de la noche, La dueña, Sin pecado concebido, Ángela, Alcanzar una estrella II, Sueño de amor y Huracán. Pero sin duda alguna su proyecto más exitoso fue Destilando amor, al lado de Eduardo Yáñez y por el cual se ganó el apodo de 'La Gaviota'.

Rivera siempre ha dado de qué hablar por sus relaciones amorosas. Su primer esposo fue el productor de novelas José Alberto 'El Güero' Castro, con quien tuvo a sus tres hijas Regina, Fernanda y Sofía Castro. A partir del 2008 la pareja se separó y poco después ella conoció a Enrique Peña Nieto, quien en 2012 se convirtió en su segundo esposo. Tras acompañar al expresidente durante todo su sexenio, en 2019 hicieron oficial su divorcio en medio de rumores de infidelidad por parte de Peña.

Después de que Angélica dejara de ser la primera dama de México, muchos de sus fans no han dejado de pedir su regreso a los melodramas, deseo que se podría cumplir este 2024. En el más reciente episodio del programa Con Permiso, de Televisa, los conductores Juan José Origel y Martha Figueroa informaron que en estos momentos 'La Gaviota' ya está grabando su próximo proyecto, el cual realizará al lado de Iván Sánchez y Diego Klein.

Se trata del remake de Mirada de Mujer, novela que ahora se grabará en formato serie y que será emitida por la plataforma VIX, de Televisa-Univisión: "Está grabando con Iván Sánchez y Diego Klein... tentativamente se va a llamar La Otra Mirada". Origel aseguró que la producción de esta serie está trabajando día y noche para terminar las grabaciones cuanto antes: "Es una puntualidad de Angélica, se avientan hasta 12 horas trabajando, quieren acelerar las grabaciones".

Qué bueno, tengo ganas de verla y saludarla, he hablado con teléfono con ella pero no la he visto", añadió.