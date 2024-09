Tras duro divorcio e infidelidad, Geraldine Bazán hace fuerte súplica a reporteros de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de superar un duro divorcio en medio del foco del mundo del espectáculo, y enfrentar rumores de infidelidad de Gabriel Soto, la reconocida actriz, Geraldine Bazán, en una reciente entrevista se dijo completamente harta de que no dejen de lado ese tema, por lo que hizo una fuerte súplica a los reporteros de Venga la Alegría que no paran de cuestionarle sobre el galán de Televisa.

Hace más de cinco años que Bazán se divorció del padre de sus dos hijas, que fue un evento doloroso y difícil de asimilar para la actriz, pues no solo perdió al hombre que en ese momento tenía su corazón y veía caer su familia, además del sufrimiento de sus hijas, sino que también tuvo que sortear los cuestionamientos con respecto a la presunta infidelidad de Soto con Irina Baeva. Desde el primer momento, Geraldine se ha negado a meterse en estos temas, pero no paran de cuestionarle al respecto.

Y ahora, una vez más reporteros del matutino de Maru Silva, tocaron el tema de su separación y por supuesto, su opinión sobre la presunta nueva relación que iniciaría con Cecilia Galliano, ocasionando que Bazán estallara y pidiera que ya lo superen, que ese "libro está cerrado" y no tenía nada que ver con ella: "Yo de verdad hago un atengo aviso para que por fa me suelten. Parece ser que los que no lo sueltan es el resto de alrededor, o sea, sí, ya pasó, ya está todo bien, o sea, nada. Yo siempre le desearé lo mejor, obviamente, y él a mí".

Pese a su petición, los reporteros de TV Azteca le siguen cuestionando sobre su relación con Gabriel, especialmente después de que este hiciera oficial el fin de su relación con la actriz de origen ruso, a lo que Bazán recalcó que son cercanos y cordiales por sus dos pequeñas que es lo más importante para ambos: "Digámoslo así, somos socios en una empresa que se llama Elissa y Miranda, o sea, nuestra empresa es lo más feliz que tenemos en la vida, o sea, ya muchachos, el resto ya".

Finalmente, la actriz de Corona de Lágrimas 2 dejó en claro que aunque está enfocada en sus hijas y por supuesto en su carrera como actriz, la realidad es que nunca le va a cerrar las puertas al amor y es obvio que cuando se dé, siempre se dará la oportunidad de encontrar a esa pareja que la complemente y que ambos sean felices. Cabe resaltar que con respecto a su vida privada, se niega a dar detalles, pero ahora confirmó su soltería.

