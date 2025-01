Actriz de Televisa sufre dolorosa muerte y en 'VLA' lloran su deceso con triste mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Ana Patricia Rojo, recientemente decidió brindar una entrevista para Venga la Alegría, en la que habló sobre el cierre de año y el comienzo de uno nuevo, en el que se puso nostálgica ante la dolorosa muerte de su tan amado padre, el reconocido primer actor, Gustavo Rojo, reconociendo que aún es un tema que le causa tristeza pese a que han pasado siete años, y lloró su deceso, así como honró su memoria con un emotivo y triste mensaje.

A tan solo unos cuantos días de que comience el 2025, Ana Patricia brindó una entrevista para el matutino de TV Azteca, para hablar sobre lo que más le duele en la víspera para el Nuevo Año, y también cuales son sus metas para alcanzar, las cuales conmovieron a los presentadores de la emisión y por supuesto al público que le han deseado que pueda alcanzar sobre todo una de estas, que les llegó al corazón.

Primeramente, la actriz de melodramas como Un Camino Hacía El Destino, cuando le cuestionaron que es lo que más nostalgia le causaba para dejar atrás el 2024, ella reconoció que sigue siendo muy doloroso el pasarlo sin su padre, Gustavo, quien falleció en septiembre del 2017, destacando que para ella, es una mezcla de felicidad el saber que está en un lugar mejor y que sabe que siempre vivirá a través del legado que dejó y sus enseñanzas, eso no impide que lo extrañe.

Siempre en el fondo del corazón queda un dolorcito, queda una ausencia que sí bien uno sabe que están con uno a través de su legado, de los recuerdos, de la experiencia de haberlo tenerlo en nuestra vida, es una época de mucha nostalgia, una época en la que sentimos mucho estas ausencias y tenemos que vivir con este sabor agridulce", externó Ana.

Tras recordar al actor de El Gran Calavera, mencionó que uno de sus mayores sueños, es colaborar con asociaciones para ayudar a niños y a adultos mayores que fueron abandonados o maltratados, destacando que los menores necesitan un apoyo para tomar el buen camino, y los mayores son una gran fuente de sabiduría que no debe desperdiciarse: "Me interesa mucho pensar que los niños no son de la calle, sino de todos y que es nuestra responsabilidad como sociedad ver por ellos, me interesa mucho en que pensemos en nuestros adultos mayores y como llegan a cierta edad y para muchos son un estorbo y hasta los dejan en la calle".

Finalmente, la actriz de Mujer de Madera finalmente, mencionó que como propósito más personal, sería el comenzar a hacer más ejercicio, ya que considera que por salud debería de hacer más, recalcando que no es que no haga nada, pero no cumple con la cantidad que medicamente se recomienda: "También si las 24 horas me alcanzan, quiero poder hacer más ejercicio porque todos los médicos te dicen 'tienes que hace más ejercicio' y es poco lo que hago, no soy una persona que se sienta y no hago nada, pero no hago lo suficiente por mi salud".

Fuente: Tribuna del Yaqui