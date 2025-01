De Adrián Marcelo a Maryfer Centeno: Los influencers con polémicas más intensas este 2024

Ciudad de México.- Como era de esperarse, este año 2024 no fue diferente a años pasados, como el 2023 o el 2022, debido a que hubo una serie de intensas polémicas entre varios influencers famosos, tal como pasó entre la presentadora y grafóloga, Maryfer Centeno, con el influencer que es médico y conocido como Mr. Doctor, y también Adrián Marcelo, causando un gran revuelo en las redes sociales y creando bandos de fans que incluso se atacaron entre ellos.

Al igual que cada año, este 2024 estuvo marcado de muchas polémicas, dramas, ya sea que sugieran por enemistades o por temas tan importantes como es la lucha en contra del machismo y la misoginia, que poco a poco se busca erradicar, pidiendo una situación más igualitaria para hombres o mujeres. Por eso, en este recuento de los escándalos mostramos los más impactantes del año, como lo fue el de La Casa de los Famosos México en su segunda temporada.

Adrián Marcelo contra Gala Montes

El influencer de origen regiomontano, que es mayormente reconocido por su canal de YouTube, desde que ingresó al reality show de Televisa llamó la atención debido a su intensa pelea con la actriz de El Señor de los Cielos, en la cual este le atacó con golpes bajos como su salud mental y los problemas con su madre, a lo que ella lo tachó de misógino y machista, por sus ya conocidos chistes de humor negro y también comentarios que hizo al interior, como que les querría arrojar aceite caliente en el rostro, o golpearlas, acciones que ocasionaron a que su salida t que fuera severamente criticado y atacado.

Mr. Doctor contra Maryfer Centeno

Octavio Arroyo, nombre real del influencer, y Centeno, desde que el médico arremetió en su contra, tachándola de ser una "charlatana" e insultarla con que su carrera no era verdad y solo estafaba al público, por lo que la colaboradora del programa Hoy interpuso una demanda en su contra por violencia de género, que hasta el momento ha quedado en una orden de aprehensión contra el doctor, quien desistió de un acuerdo.

Cancelación de presentaciones de las presentaciones de Temach

Gracias a que sus consejos se han hecho virales en redes sociales de Luis Castilleja, nombre real del Temach, en los que apoya a los hombres y les dice cómo actuar en sus relaciones amorosas y cuidado personal, también lo han puesto en el centro del escándalo, pues precisamente estos consejos lo han tachado como machista y misógino, por lo cual organizaciones en apoyo a la mujer y en contra de la violencia de género se unieron para que cancelaran algunas de sus fechas, logrando que le quitaran las organizadas en Querétaro, León y Guanajuato.

Tammy Parra contra Un Tal Fredo

Este enfrentamiento surgió debido a que ambos están creando dinámicas en el que promueven apoyar a aquellos que desean triunfar en el ámbito digital, pues cuando el influencer fue cuestionado por Parra por esta acción, este respondió: "Ya salieron las ratas de alcantarilla queriendo apoyar, pero con la compra de un producto". Por ello, Tammy respondió sumamente indignada y criticó su estilo y hablar de ella de esa manera, lo que hizo que otros los defendieran, como Lupita Villalobos.

Mr Doctor contra Charlotte Lascurain

Esta pelea está ligada a Maryfer, debido a que el influencer asegura que Charlotte es amiga de la expresentadora de La Saga, y que por ello le lanzó mensajes intimidantes y amenazas muy intensas, incluso que tuvo un atentado en su contra, filtrando su número de teléfono para que pudieran acosarlo. En esta pelea, el influencer compartió un audio atemorizante en el que lo insultan y amenazas drásticamente.

"Esto es una advertencia, hijo de tu pin... para que no vuelvas a hablar de mí, ni de las personas con las que hablo, hijo de tu.... Te voy a agarrar a puros cuchill….y me vale v... para que no vuelvas a hablar de mí. Voy a ir a Guadalajara y te voy a ma... Baja ese video o si no te voy a ma... de eso me encargo yo", se escucha en la grabación atribuida a Lascuráin.