Mauricio Herrera da terrible noticia tras cirugía; el actor de Televisa enfrente secuelas

Ciudad de México.- El reconocido actor y comediante mexicano, Mauricio Herrera, recientemente ha brindado una entrevista para los programas de TV Azteca, en la que tras revelar su delicada cirugía de columna, acaba de confesar toda la verdad de su recuperación, dando una terrible noticia con respecto a las secuelas que enfrenta después de esta situación. El histrión de Televisa compartió si piensa retirarse de la TV por esto.

A inicios del 2024, el actor del filme En La Mitad Del Muro, confesó que se tuvo una cirugía en la columna, a la cual se sometió por una lesión que tuvo hace algunos años, asegurando que no era nada de cuidado y estaba bien, con algunos problemas derivados de esta, pero que no eran peligrosos: "Ahorita me operé la columna, entonces estoy bien, quedé perfecto, quedé bien de todo, pero la operación de la columna traigo muchos problemas".

Ahora, tras casi un año de dicha operación, el histrión confesó para Venga la Alegría que desgraciadamente, no salió limpia del todo, pues tocaron un punto que desconecta las columna del pie, por lo cual no podía moverlo bien, y ya tiene varios meses en terapia física que ya está surgiendo efecto: "Ahorita porque me operaron la columna y como que me desconectaron un pie, entonces como que no me funciona bien".

El exintegrante de La Casa de la Risa de la misma manera, recalcó que aunque con el pie sigue siendo algo complicado, está determinado y seguirá asistiendo a sus terapias para poder continuar tratando de que recupere bien la movilidad en su pie, recalcando que es solo algo local y no hay nada malo en alguna otra parte de su cuerpo: "Tengo una terapia por supuesto, para lo del pie, lo del pie es un problema físico local, nada más, estoy bien, la columna me la operaron que era lo difícil, y está bien".

Finalmente, señaló que actualmente se encuentra escribiendo junto a su hijo, Alejandro Herrera, una obra de teatro, a la cual llamaron Aquí Entre Dos, señalando que esperaba que pronto estuviera terminada para presentarla, que podría tal vez llegar a escena en el 2025: "Una obra que estamos escribiendo mi hijo Alejandro y yo, que se llama Aquí Entre Dos, es como una entrevista que me hace él de todos los 90 años que llevo de vida y todo el tiempo lo que he hecho y he pasado a través de mi vida en todos los aspectos. Imagínate todo lo que he vivido y he visto".

Fuente: Tribuna del Yaqui