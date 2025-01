¿Muerte en Televisa? Cáncer de pulmón mata a famosa actriz; deja helados lo último que hizo en vida

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Una muerte más sacudió al espectáculo en pleno Año Nuevo. ¿Otra pérdida en Televisa? No, sin embargo, este 2025 comienza con un doloroso fallecimiento en Hollywood pues se confirmó la partida de la actriz Linda Lavin a los 87 años. Lavin, quien también se desempeñó como cantante, había sido diagnosticada con cáncer de pulmón recientemente. Su deceso sucedió el pasado domingo 29 de diciembre pero fue hasta este día que fue confirmada.

Linda Lavin (QEPD)

Lavin tuvo una larga trayectoria artística en la que destacó por múltiples proyectos televisivos como la comedia de los años 70 Alice. Este exitoso programa que fue transmitido durante una década estaba basado en una película dirigida por el aclamado cineasta Martin Scorsese. En la comedia Lavin interpretó a la protagonista ‘Alice Hyatt’, una viuda que trabajaba como mesera en el estado de Arizona para mantener a su hijo pequeño, pero que tenía el sueño de volverse cantante.

También participó recientemente en la serie transmitida por Netflix No Good Deed, la cual se estrenó a principios de diciembre y es protagonizada por la estrella de Friends Lisa Kudrow. Antes de perder la vida, la reconocida actriz tenía previsto actuar en la obra de teatro Mid-Century Modern, que se estrenaría en el estado de California en enero de 2025. Lamentablemente, la querida artista no logró concretar este compromiso laboral.

Linda también participó en obras de Broadway. En 1966, formó parte del elenco del musical It’s a Bird... It’s a Plane... It’s Superman y encabezó varias puestas en escena del director Neil Simon, como Final of the Purple Scorching Lovers y Broadway Sure. Esta última obra la hizo ganadora de un premio Tony, la presea más prestigiosa del teatro. Lamentablemente, la actriz perdió la vida debido a complicaciones del cáncer de pulmón, el cual se le fue diagnosticado de forma reciente. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna