Adrián Marcelo arremete contra Elsa García por su antipatriotismo y falta de respeto

Ciudad de México.- El muy polémico presentador regiomontano, Adrián Marcelo, acaba de emplear sus redes sociales para mostrar su molestia por un video muy viral sobre la deportista Elsa García, no teniendo ninguna consideración al momento de arremeter en contra de la mujer, que en los últimos días ha estado siendo tachada de ser antipatriota y faltarle el respeto a los mexicanos por tirar la bandera al suelo.

No cabe duda que una de las cosas que más enorgullecen a los mexicanos son sus símbolos patrios, como el Himno Nacional de México, en el que han llegado a multar a famosos como Ángela Aguilar o 'El Coque' Muñoz, por una mala entonación de este. Pero, el que se podría decir el más importante es la bandera, que lleva los colores que señalan representan más a la nación, por lo que un acto en contra de este símbolo despierta terribles indignaciones.

Tal como es el caso de la deportista mexicana, Elsa, junto a su hermana Laura García, que arrojaron la bandera al suelo sin inmutarse. Desde hace un par de días, se viralizó en redes sociales el momento en el que ambas mujeres estaban posando en el consulado frente a la bandera del Reino Unido, mientras que sostienen la de México, sin embargo, de la nada ambas sueltan la bandera y Elsa la toma y la arroja al suelo, para posar ante la extranjera con grandes sonrisas. Esto pues Laura consiguió la nacionalidad británica oficialmente.

Por tal situación, el polémico exhabitante de La Casa de los Famosos México, empleó sus redes sociales para arremeter en su contra, destacando que aunque no se considera mucho de ser un patriota que defienda cada símbolo, esto es algo que deja mucho que desear por la forma tan déspota en que trata algo tan importante para su nación: "Nunca me ha movido mucho el patriotismo, pero esto no se hace. La forma déspota en la que arroja el lábaro patrio, deja mucho que desear".

Los seguidores del regiomontano en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, han salido a apoyar al presentador en la queja que interpuso de la deportista, destacando que le faltó el respeto a su nación y que no deberían de darle apoyo el Gobierno de ahora en adelante para su preparación atlética: "Una cosa es decidir una nacionalidad, otra faltar al respeto a un lábaro patrio. No había necesidad", "Talvez requiera de una multa por tal ofensa", "Hacen bien si la federación no les da dinero ni los apoya" y "Los Regios son los menos patriotas de todo México, niéguenmelo".

Fuente: Tribuna del Yaqui