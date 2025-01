Devastada, Karla Souza llora al perder su casa por incendios en California; da trágica notica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida y querida actriz, Karla Souza, no pudo contener el llanto al ser cuestionada sobre la situación que vive en este momento, pues mientras se encuentra en México culminando el rodaje del filme Voy a Pasármelo Mejor, su hogar en Los Ángeles, California, ha sido devastado por los incendios que desde el pasado martes se suscitaron en esa zona de Estados Unidos, siendo portadora de una trágica noticia sobre la perdida de su casa.

La estrella de cintas como Nosotros los Nobles y ¿Qué Culpa Tiene El Niño?, no ocultó la gran tristeza y desolación que le produjo perder su hogar, y además de agradecer todas las muestras de apoyo que ha recibido, externó su esperanza para que esta catástrofe termine lo más pronto posible: "Sé que ustedes también están haciendo su trabajo, yo estoy intentando hacer el mío para poder regresar con mi familia, y con mi comunidad, ahorita que están, en fin”,

Totalmente quebrada por lo que está viviendo, a las cámaras de Venga la Alegría, agregó lo desesperante que es ver como todo lo que se ama es consumido, pidiendo que se apoye para que se pueda restablecer todo y ya no haya más muertes: "Ustedes bien saben con el temblor cómo se siente estar en esta desesperación de perder lo que más amamos, y les agradezco a toda la gente que me mensajeó, y que me están conteniendo, y ayudando, y le pido a Dios que contenga estos fuegos y que ayude a que nadie más muera y que… podamos reconstruir como aquí en México se logró también".

Casa de Karla Souza en cenizas. Internet

De la misma manera, la famosa de 39 años externó su melancolía al saber que la morada que habitó por más de una década, y que era patrimonio de su familia en la zona de Pacific Palisades, hoy se encuentra convertida en cenizas: "El sueño de mi vida es estar con mi familia, y mis seres queridos, y esta comunidad me había acogido, había visto a mis hijos nacer, crecer, su escuela, todo estaba ahí de mi familia, y vivimos COVID con esos vecinos, son vecinos que llevan múltiples generaciones en ese lugar que yo llamaba casa, que ahora ya no existe para nadie de mis seres queridos, y mis familiares, y mis amigos que están ahí".

Finalmente, la actriz de filmes como La Caída, manifestó que la fortaleza y la resiliencia son sus mejores aliados para salir adelante en este delicado momento: "Sí, justo me toca escuchar mis propias palabras ahora a mí, y agarrarme de la mano de Dios, y de mis hijos, y mi marido, y darle esperanza a mis vecinos, a mi comunidad, y echarle todas las ganas para, como tú dices, salir y sanar de esta tragedia y de lo difícil que fueron estos últimos dos días que fue de lo más fuerte que he vivido en mi vida, y que espero que pueda terminar ya esos vientos horribles y que la ciudad de Los Ángeles se pueda reconstruir".

Fuente: Tribuna del Yaqui