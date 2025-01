Hermano de Cristian Castro llega a 'VLA' con inesperada noticia de Verónica Castro y Mariela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y comediante, Marcos Valdés, recientemente sorprendió a miles al haber sobre la vida personal de su hermano menor, el cantante Cristian Castro, y en una entrevista para Venga la Alegría, se sinceró sobre dos polémicas más recientes que envuelven al artista, dando una inesperada noticia sobre la querida actriz y presentadora, Verónica Castro, y su pelea con Mariela Sánchez.

Marcos se ha convertido en el vocero de la familia, pues en varias ocasiones el actor de Televisa ha dado declaraciones sobre los problemas de salud de Verónica o aclara las polémicas en las que se ha visto envuelto el intérprete de Mujer de Madera. En esta ocasión, no ha sido la excepción y durante un encuentro con Venga la Alegría y otros medios de comunicación, habló sobre las festividades de la familia Castro.

Primeramente, declaró que la gran actriz de Rosa Salvaje y presentadora mexicana, Verónica, la pasó con su nieta, Rafaella Castro, mencionando que tanto nieta como abuela están encantadas y la pasaron de lo más maravilloso juntos, que la menor ya está comenzando a querer usar todo lo que tiene la conductora de Big Brother VIP y que ella lejos de molestarse se divierte y aprovecha al máximo cada segundo a su lado, dejando en claro que es una abuela estupenda.

Con respecto al hecho de que no pueda convivir con los otros dos hijos que tiene el creador de Azul, Marcos se dijo muy afligido y le súplica a Valeria, la madre de los jóvenes que piense en ellos, que son ellos los que sufren con este distanciamiento, declarando que es ella la que debe de poner de su parte, porque su hermano lo da todo por sus descendientes: "Mientras no quiere Valeria, de verás, mientras Valeria no acceda a un poco de su parte a darle la oportunidad a su padre a que no les vea es un error de su parte, porque Cristian no es malo, no es malo, es un hombre muy bueno".

Finalmente, sobre la actual polémica novia del hijo del 'Loco' Valdés, Mariela, Marcos mencionó que son mentiras el que haya peleas y fricciones entre ellos, sino que por el contrario, ella se porta muy bien con él y han hecho videollamadas en el que ve muy feliz y enamorados a ambos, por lo que se siente orgulloso de ellos: "Mariela se portó muy linda conmigo, se portó increíble, quiero decirles desde aquí decirle a los dos que los veo muy contentos, que los felicito, estoy muy orgulloso, gracias. Te amo hermano, te quiero muchísimo, los veo felices".

Fuente: Tribuna de Yaqui