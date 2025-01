Luchó contra el cáncer: Actriz de Televisa se confiesa llorando y estremece a fans con confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de Televisa, que también ha trabajado para TV Azteca, dejó sin palabras a sus seguidores debido a que en una reciente entrevista hizo una conmovedora confesión luego de haber sido diagnosticada con cáncer de mama. Se trata de la talentosa salvadoreña Andrea Torre, quien es muy conocida por interpretar al entrañable personaje de 'La Nena' en la serie Una familia de 10.

Este viernes 10 de enero, la esposa del productor Pedro Ortiz de Pinedo estuvo de invitada en el programa Sale el Sol a través de la sección Enfrentados, donde hizo conmovedoras confesiones. En primer lugar, la hermana de Fátima Torre rompió en llanto al hablar de su madre: "Mi mamá lo es todo, fue mi mánager, mi amiga, mi RP, mi continuista, mi asistente... la tengo un poco lejos y me cuesta mucho verla, pero es mi ejemplo a seguir, yo quiero ser la madre que ella fue... te quiero con toda el alma, sé que no puedo estar contigo en los momentos que necesitas, pero te amo mucho ma".

Posteriormente, la actriz de las novelas Mi destino eres tú, Piel de Otoño, Ni contigo ni sin ti y Las tontas no van al cielo tampoco pudo contener el llanto cuando le mencionaron el nombre de su esposo: "El amor de mi vida es Pedro Ortiz de Pinedo, nunca imaginé que Una Familia de 10 me iba a dar la oportunidad de conocer el amor a una persona que me quiere como soy, que me apoya, que ha estado al pie del cañón conmigo".

Andrea Torre luchó contra el cáncer de mama

Andrea recordó que Pedro fue incondicional para ella desde el momento en que le informaron que tenía cáncer: "Me diagnosticaron cáncer de mama, que por cierto estoy muy bien, pero uno nunca se espere que te den esa noticia y cuando nos dijeron Pedro me dijo 'yo voy a estar ahí, pase lo que pase' y yo como mujer coqueta dije 'se me va a caer el pelo' y él me dijo 'no importa, con pelo o sin pelo voy a estar ahí, no te voy a soltar'".

Asimismo, la actriz del melodrama Las malcriadas en TV Azteca aseguró que el cáncer la ayudó a fortalecer su relación con el hijo de Jorge Ortiz de Pinedo: "Tengo que reconocer que sin él no lo hubiera logrado, no me soltó y le voy a agradecer siempre porque en vez de que el amor se fuera, nos unió mucho más, son pruebas que te pone la vida".

Torre también dijo: "Tengo una pareja espectacular, lo admiro muchísimo y no veo mi vida sin él". Finalmente, la actriz acabó envuelta en llanto nuevamente luego de recordar que Pedro estuvo en cada una de las 18 quimioterapias que recibió: "Decíamos que era nuestro date todos los jueves, íbamos al hospital, él estaba al pie del cañón, no faltó a ninguna y eso se lo agradezco, porque era mucho tiempo", declaró Andrea.

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento