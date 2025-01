Luis Felipe Tovar sufre dolorosa muerte y llena de tristeza a Televisa con dolorosa confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso histrión mexicano, Luis Felipe Tovar, llenó de luto a todo el público de Televisa debido a que recientemente apareció frente a las cámaras y recordó la triste muerte que sufrió después de la Navidad de 2015. Resulta que el reconocido actor de cine, teatro y televisión habló del fallecimiento de su madre, la señora María Martha Ferrigno y Lozano, ya que recientemente fue su aniversario luctuoso y también aniversario de vida.

Antes de ingresar a las instalaciones de San Ángel, el exvillano de novelas de TV Azteca habló de la muerte de la mujer que le dio la vida, quien partió el 26 de diciembre de 2015: "Ayer fue el cumpleaños de mi mamá, el 26 de diciembre fue el aniversario de que falleció mi mamá, lo recuerdo siempre con tanto cariño", expresó. Asimismo, Tovar compartió qué hizo para festejarla: "Ayer yo, personalmente, le canté Las Mañanitas porque se lo merece".

Luis Felipe resaltó que pese a la partida física de su mamá, siempre la tiene presente: "La tengo cerca de mí, porque le platico todo lo que hago como cuando tenía 15 años, me da mucho gusto", dijo. Además, añadió: "Siento que me cuida, siento que es un ángel que me está protegiendo siempre y ayer que fue su cumpleaños siempre hay una luz que está prendida para ella". Y antes de cambiar de tema, el histrión compartió que nunca se olvidará de doña María Martha.

Hubiera sido su cumpleaños número 90 y muy contento de saber el tiempo que la tuve en la vida, y también ahora, la gente se va cuando la olvidas", declaró.

Entre otros temas, el intérprete de novelas como Cuando seas mía, Los Sánchez, Montecristo, Amor cautivo y Corazón en condominio compartió que su deseo para este 2025 es encontrar el amor, pese a que ya pasó el sexto piso: "Me encantaría, de esto estoy pidiendo mi limosna, mis posibilidades se van reduciendo (con la edad), espero que eso suceda", dijo el histrión de 65 años.

Y sobre su idea del amor y qué busca en una pareja, Luis Felipe mencionó: "Yo creo que el amor no se busca, el amor se aparece... (pido) que sea incondicionalmente amorosa". Finalmente, el antagónico del melodrama Mi fortuna es amarte en Televisa señaló que pese a otros compañeros, a él sí le interesa una relación estable: "A todos nos gusta sentirnos amados".

