Maya Nazor se lanza contra Santa Fe Klan y lo exhibe por supuesta violencia económica

Ciudad de México.- Anteriormente, Santa Fe Klan y Maya Nazor fueron una pareja de enamorados, pero ahora, todo parece indicar que ninguno de los dos se puede ver las caras. Como es bien sabido, ambos jóvenes sostienen una brutal batalla por el bien de su hijo y aunque los testimonios que cada uno brinda terminan siendo contrarios a lo que dice el otro, en días recientes las acusaciones hechas por la rubia, en contra del rapero, han incrementado aún más.

Como ya sabrán, anteriormente, el originario de Guanajuato emitió un mensaje en el que se mostraba afectado porque Nazor se llevó a su hijo, Luka, a España; según lo dicho por el famoso, no le parecía justo que ella pudiera sacar al infante del país, mientras que él no puede verlo ni un solo día: “Su mamá se lo llevó de viaje para España y me pone triste; ella sí puede viajar con él y yo no, no me queda más que estar en el barrio, alivianar a la raza”.

Sin embargo, la influencer no se quedó callada y decidió defenderse a través de una serie de historias en sus redes sociales, dejando en claro que sería el rapero quien no tiene la disponibilidad de ver a su hijo y, aún así, se haría el ofendido: “Como cuando puede pasar más de 1 mes entero sin ver a su hijo ni preguntar por él y sale en videos haciéndose la víctima por darle a mi hijo las vacaciones que se merece”.

La creadora de contenido destacó que siempre tiene la “mejor disposición para que Luka vea a su papá”, por otro lado, ella se mostró molesta porque Klan no se ha posicionado sobre los rumores que corren en torno de ella, asimismo, indicó que el trapero era consciente del viaje que madre e hijo hicieron a Europa, puesto cada una de las decisiones, que conciernen al niño, son informadas y consultadas con él antes que nadie.

Como respuesta a todo lo dicho antes, Santa Fe Klan publicó una captura de pantalla de un recibo, de una transferencia bancaria de 250 mil pesos, la cual supuestamente debe otorgar una vez al mes a manera de manutención para su hijo; de nueva cuenta Narzo salió a desmentir afirmando que dicha suma solo fue depositada una vez, señalando por ejercer “violencia económica” en contra de ella y del pequeño, a quien aseguró que defendería siempre.

“De igual forma, yo le he dicho a Ángel (Santa Fe Klan) que no me dé la pensión, que no me dé ni un peso, que lo único que quiero es proteger a Luka. De hecho en el acuerdo que firmamos, él puede ver a Luka el día que quiera, mientras no interrumpa con sus actividades escolares y de rutina del bebé. De 7 de la mañana a 7 de la noche; pero él quiere llegar a verlo a las 9 de la noche y cuando él lo ve una o dos horas, es por que él quiere. Sus últimas tres o cuatro visitas han sido de él solo, no he estado yo presente. Me da miedo porque temo por mí y temo por mi hijo.”

“Así que si algo me pasa, culpo completamente a Ángel Jair Quezada Jasso por hacer las cosas como las está haciendo. Porque solamente quiere ejercer violencia económica y yo no necesito pensión pero yo como mamá quiero defender a mi hijo con garras y con fuerza. Porque es lo único que a mí me interesa que mi hijo esté bien y lo voy a proteger de abusos físicos, mentales y sexuales a los que se expone estando con él”, concluyó Maya Nazor.

Fuentes: Tribuna