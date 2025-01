Muere querida actriz de novelas y llena de luto a Televisa; estremece su causa de muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día de ayer jueves 9 de enero fue un día complicado para Televisa y el espectáculo mexicano debido a que se volvieron a vestir de luto debido al repentino fallecimiento de una querida actriz de telenovelas, cine y hasta doblaje. Se trata de la primera actriz Amparo Garrido, quien perdió la vida a los 95 años luego de enfrentar serios problemas de salud. Pese a que hubo horas de incertidumbre, su hijo Ismael Eduardo Larumbe ya rompió el silencio y compartió cuál fue su causa de muerte.

Además, el también actor confesó que la reconocida estrella de la industria del entretenimiento en México se fue de este mundo con un pendiente. De acuerdo con el descendiente de la famosa, Garrido se quedó con la congoja de no haber podido aclarar el presunto fraude que se dice cometió en contra de la asociación Rafael Banquells, y la sustitución de la presidencia de Silvia Pinal, quien falleció apenas el pasado 28 de noviembre.

Le afectó mucho lo de la Banquells, porque fue entre la primera y segunda operación, le afectó muchísimo, decía: 'pero, ¿por qué dicen eso?', y yo decía: 'no, tú no hagas caso, es gente que no sabe'", contó Ismael a los medios que asistieron al velorio de Amparo.

Amparo Garrido fue una persona cercana a Silvia Pinal

En este sentido, Larumbe aseguró que su madre intentó aclarar este malentendido con doña Silvia, pero cuando intentaba tener comunicación con ella, se la negaban. "La última vez que habló con Silvia, le contestó Silvia, entonces estuvieron platicando muy bien, no se la quisieron volver a pasar, y la muerte de Silvia le afectó tremendamente, yo creo que los dos golpes más duros que recibió en estos últimos días fue esa difamación terrible, y desde luego la muerte de su gran amiga Silvia Pinal", manifestó.

Además, Ismael Eduardo destacó que en breve mostrará la auditoria que limpiará el nombre de Amparo Garrido sobre dicha polémica. "Mediados de enero estamos ya, por supuesto que la haremos pública, ya nos dieron el resultado, no hay ningún fraude, ni ningún nada, hubo algunas cosas que a lo mejor no se entregaron en tiempo, o sea, son cosas de Hacienda que hay que arreglar, porque ellos te emiten recomendaciones… pero no hay un solo desfalco, ni un solo peso", advirtió.

Causa de muerte de Amparo Garrido

Finalmente, Larumba también compartió a la prensa cuál fue la causa de muerte de la actriz de novelas como Muchachitas, ¡Vivan los niños!, La Tempestad y Simplemente María. El hijo de doña Amparo compartió que en primer lugar la famosa sufrió un shock hipovolémico, el cual significa que el corazón no recibe la sangre suficiente para bombear. Mientras que la mañana de ayer jueves terminó falleciendo por un infarto agudo al miocardio.

Fuente: Tribuna y X @vengalaalegria