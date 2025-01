Tras trágica noticia de Pablo Lyle, actriz de Televisa revela lo visitaría en la cárcel

Ciudad de México.- Después de que se diera la trágica noticia de que el reconocido actor, Pablo Lyle, no iba a poder salir de la prisión en este año 2025, confirmando que se quedará tras las rejas hasta el 2028 como dicta su sentencia, la reconocida actriz de Televisa y presentadora, Violeta Isfel, recientemente brindó una entrevista en la que ha confesado que piensa darse una escapada y podría visitarlo en la cárcel.

Sin saber que un simple empujón que hizo caer a Juan Ricardo Hernández, Pablo en el 2019 perdió el control en una discusión con el hombre en cuestión, lo que horas después causó su fallecimiento por el golpe en su cabeza. Tras cuatro años en disputas legales, en febrero del 2023 fue acusado de homicidio y lo sentenciaron a cinco años en presión de Miami, ocho años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario. Sin embargo, se dijo que este podría salir antes de lo espero y en el 2025 sería libre, lo que desmintió Andrea Legarreta.

Al respecto de lo de Pablo, no es real, él, eh… no ha cambiado la sentencia, no es real, ayer estuve hablando con Silvia, su hermana, y por eso es que, pues, lo estoy externando. No me tomaría la libertad de hablar por hablar", aseguró Legarreta.