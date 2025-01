Tristeza en Televisa: Cáncer terminal mata a famosa conductora y actriz rompe en llanto en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La exitosa actriz salvadoreña, Andrea Torre, dejó conmovidos a todos sus seguidores y fans debido a que este viernes apareció en el programa Sale el Sol y rompió en llanto en plena transmisión en vivo al hablar de la dolorosa muerte de una colega y amiga, que falleció víctima de cáncer. Como se sabe, la estrella de la serie Una Familia de 10 también se enfrentó a esta enfermedad pero ella sí logró librar la batalla.

La intérprete de 'La Nena' en el mencionado programa de Televisa recordó conmovida la manera en que Verónica Toussaint, fallecida en mayo de 2024, fue parte fundamental para su lucha y recuperación contra el cáncer en 2022. Durante la sección Enfrentados, Torre narró sin poder contener el llanto, cómo la fallecida comediante fue una pieza clave en su proceso, pues a pesar de que Torre lo mantuvo en secreto por algún tiempo, decidió acercarse a ella para contarle sobre su enfermedad.

Ay, Vero… fíjense que yo tuve la oportunidad de trabajar con ella, o sea nunca me tocó con ella, teníamos, dobleteábamos, se llamaba Paz y Florine, y la conocí nada más en los ensayos, cuando me detectan esto, dije: 'le voy a hablar a Vero, necesito hablar con alguien que me diga que ha pasado por esto'", contó.

Siempre le voy a estar muy agradecida a Vero porque fue mi sensei, así le digo, fue mi sensei”, añadió llorando.

Andrea Torre lloró al recordar a Verónica Toussaint

"Le dije: 'Vero, ¿qué se hace?, ¿qué pasa?', ella me dijo muchas cosas, me dijo: 'vete a hacer el microblading', que es lo de la ceja, porque se te cae todo el pelo, no nada más el pelo de la cabeza, las cejas, la pestañas, todo el pelo, 'vete a hacer el microblading y si quieres ponte pestañas', ella me dijo eso, me dijo: 'cuida tu alimentación, ve al dentista’, porque en las radios te ponen mucho químico", agregó.

Acto seguido, la salvadoreña expuso el gran consejo que le dio Toussaint para afrontar los duros tratamientos para combatir el cáncer. "Ella fue mi sensei y, además, cada vez que yo tenía una quimio, que tenía una radio, o que tenía una inmunoterapia ella me escribía: ‘¿cómo vas?, ¿cómo te sientes?, ¿qué necesitas?’, ella me dijo: 'cuando yo pasé por esto, yo hice un costal de amor’, y yo le dije: ‘¿qué es eso?’, ‘pues un costal de amor, la gente que sabe, que te dé algo personal, lo que sea, para que cada quimioterapia lo pongas ahí y tu quimioterapia sea mucho más buena, que tengas las mejores vibras'", explicó Torre.

Finalmente, la nuera de don Jorge Ortiz de Pinedo reveló que Toussaint le obsequió un detalle muy significativo y manifestó su deseo de ella también ayudar a otra persona que esté atravesando por su misma situación, como lo hizo la fallecida ganadora del Premio Ariel.

Vero me dio un rosario, pero no era un rosario católico, era budista o algo así, me dijo: ‘este me ayudó en todas mis quimioterapias, lo colgaba en los medicamentos’, y Vero estuvo, de verdad, al pie del cañón, cuando me entero de la noticia, ¡ay!, no sabes cómo fue, pero le quiero agradecer a Vero, que gracias a ella lo pude lograr, y me gustaría ser una Vero Toussaint para alguien más", destacó.

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento