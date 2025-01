Vive de 'limosnas': Actriz cae en quiebra y anuncia nuevo trabajo fuera de Televisa; será chofer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz de Televisa, quien ha sido protagonista y villana de múltiples novelas, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans luego de confesar que se quedó sin ahorros debido a un fraude y debido a que está en crisis, podría trabajar como chofer de aplicación. Se trata de la reconocida intérprete Cynthia Klitbo, quien fue víctima de una estafa telefónica en la cual le robaron todos los ahorros que tenía en su cuenta bancaria

La estrella de los melodramas La dueña, El privilegio de amar y Velo de novia contó semanas atrás que se encuentra viviendo un infierno porque se quedó sin dinero y ahora ni siquiera tiene dinero para mantenerse, pagar la escuela de su hija o pagarle a sus trabajadoras domésticas. En un video compartido en Instagram, Cynthia confesó que no descarta buscar trabajo fuera de los foros de Televisa, siendo hasta conductora de viajes privados.

Mira, tengo manitas, cocino bien sabroso, sé limpiar perfecto, y además tengo un coche que aguanta para ser Uber, entonces, si me las veo negras, me pongo a manejar un Uber, ¿cuál es el ped...?", contó Klitbo a sus seguidores.

Cynthia Klitbo habló de su futuro laboral tras quedar en quiebra

De la misma manera, la exesposa del actor cubano Francisco Gattorno mencionó que decidió poner en venta un departamento que tiene en Estados Unidos, además de que la productora Lucero Suárez ya le ofreció participar en un nuevo proyecto que la ayudará a tener ingresos económicos. Asimismo, Cynthia mencionó que Azela Robinson le depositó una fuerte cantidad de dinero para sobrevivir un mes.

En tanto que El Rey Grupero también decidió sumarse al apoyo y le prometió darle dinero ahora que está a punto de entrar al reality La Casa de los Famosos All Star. "No estoy triste, estoy sacando la fuerza y la entereza que Dios me ha dado, porque no hay imposibles, pues no les extrañe que al rato pase Cynthia Klitbo por ustedes en un Uber, porque no hay trabajo que sea malo", declaró Klitbo conmovida.

Con respecto al fraude que sufrió a través de una llamada en la que presuntamente la alertaban de un cargo en su tarjeta, y que al final resultó ser un engaño para vaciarle la cuenta, Cynthia explicó que las investigaciones continúan, y que incluso ya dieron con el nombre del banco al que fueron trasladados sus recursos económicos, pero que el proceso tomará más meses para tener la respuesta definitiva sobre si podrá recuperar su dinero o lo perdió definitivamente.

