Wendy Guevara responde a Marlon tras ser acusada de acoso: "Aprende a cerrar ciclos"

Ciudad de México.- Cuando Wendy Guevara ingresó a La Casa de los Famosos México (LCDLFM) comenzaron a surgir cientos de especulaciones que indicaban que la influencer tenía vínculos amorosos con diversas personas, siendo que los nombres más fuertes fueron los de Nicola Porcella y el de Marlon Colmenares. Y es que si bien éste último no ingresó al concurso de telerrealidad (al menos no como un habitante más) sí lo que lo hizo para darle un gran ramo de flores a ‘La Perdida’.

Esta situación provocó que la gente comenzara a teorizar que existía algo más que una amistad entre ambos; sin embargo, los dos siempre se empeñaron en negar cualquier nexo amoroso. Con el pasar del tiempo la relación entre ambos se fue deteriorando, al grado en el que las disputas en redes sociales comenzaron a hacerse frecuentes. Un ejemplo de ello ocurrió cuando Wendy, supuestamente, habría hablado de su excolega, a lo que éste respondió con acusaciones de acoso.

Wendy Guevara se lanza contra Marlon Colmenarez

En su video, el hombre destacó la inteligencia de Guevara, aunque al mismo tiempo, la acusó de hacerse de la víctima: “Ella es de las personas más inteligentes que conozco, pero se quiere hacer la víctima siempre. Ya va casi un año que decidí alejarme de eso y todavía sigue. ¿Por qué siempre quieres victimizarte, Wendy, si eso no fue en lo que quedamos? Si tú no hablas de mí yo no hablo de ti, pero si vas a hablar de mí yo voy a responder porque sé muchas cosas. Y eso no es justo”.

Acto seguido, Marlon señaló a Wendy por acoso, afirmando que cada vez que consumían bebidas alcohólicas, ésta intentaba mantener relaciones íntimas con el modelo. Esta última declaración sería la gota que derramó el vaso en la paciencia de Guevara, quien durante un descanso de su viaje en Tailandia, Wendy arremetió: “Acerca de lo del muchacho este… del Marlon… En ningún momento dije su nombre . Lo único que voy a decirles es que no me da coraje, me da risa. Aprende a cerrar ciclos, yo ya los cerré”, declaró la perdida.

Wendy Guevara y Marlon Colmenarez eran buenos amigos

Guevara aseguró que su amistad con Marlon fue agradable; pero también sentenció que existieron algunas cosas que no le gustaron en absoluto, motivo por el que terminaron por separarse, asimismo detalló que ella elegía quedarse con lo mejor y avanzar con su vida: “Lo que vivimos de amistad lo vivimos padre, bonito. Después hubo cosas buenas, muchas malas… me quedo con lo bueno. He conocido muchas personas, no eres el único, el mundo no gira a tu alrededor. Siempre fuiste mi amigo, nunca tuvimos nada, ni tuvimos una relación ni nada.

“No sé por qué te pusiste el saco. Nunca dije tu nombre. La verdad no me interesa tocar el tema, no me generas nada. Te deseo lo mejor que te vaya bien en tu vida y que tengas mucho trabajo”, sentenció.

