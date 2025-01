¿Yahir y María León son amantes? Así respondió el sonorense a rumor de romance con la cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunos meses los nombres de los artistas Yahir y María León han acaparado los titulares del espectáculo mexicano debido a que existen fuertes rumores que llevaron su relación más allá de la amistad. En múltiples ocasiones el intérprete sonorense y la actriz de teatro musical han sido señalados de tener un romance tras la cercanía y momentos candentes que han tenido gracias a su proyecto musical titulado Fuego.

Para promocionar su primer concierto juntos este 24 de enero en el Teatro Metropólitan, que forma parte de la gira titulada Fuego, ambos cantantes visitaron el programa Todo para la mujer, y fueron cuestionados sobre esta situación. De inmediato, tanto 'Sargento León' como el exacadémico aseguraron que únicamente son compañeros de trabajo, y recordaron que no están solteros.

Ante las dudas sobre sus respectivas parejas, el exgalán de TV Azteca contó que la madre de su hijo menor no tiene problemas sobre los dimes y diretes que ha desatado su interacción con León. "No, yo no le importo a mi mujer. No, no le importo, o sea, de verdad, mi mujer es la mujer menos celosa del universo", dijo Yahir, a lo que María agregó: "No, tu mujer es una mujer, una viejota muy espectacular. Es una supermamá, es una superamiga, una supercompañera, yo la quiero mucho".

Yahir desmiente problemas con su esposa por culpa de María León

Por su parte, el cantante de temas como Alucinado resaltó que su esposa, Cristina Literas, ha sido incondicional para él y su hijo menor: "Sí, no, es una maravilla, y sí, me apoya y ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Lo valoro muchísimo, y todo lo que hace con mi chamaco, con mi hijo, el tiempo que nos dedica, los detalles que tiene con nosotros y todo. Espectacular, maravillosa".

A su vez, la exintegrante de Playa Limbo señaló que, a pesar de mantener una relación a distancia con su pareja, él sabe comprenderla y no le ha reprochado nada sobre los rumores de su cercanía con el también actor. "Nos vemos donde podemos, cuando tenemos tiempo libre, viajamos. De todas maneras, aunque viviéramos juntos, él viaja tanto y yo viajo tanto que nos veríamos superpoco… Y conectados, y con una confianza absoluta, ¿no? Si no, imagínate con cualquier otra pareja hubiera sido imposible tener un proyecto con Yahir", declaró.

Previo a esto, María León compartió que se encuentra muy feliz con su noviazgo de dos años, a pesar de que no ve muy seguido a su galán. "Esto ya lo había dicho antes, pero me siento más cerca de él estando a distancia, de lo que me he sentido con otras parejas con las que he compartido la misma cama. Y lo digo especialmente porque siento que esta es una conexión muy especial. No porque las otras no hayan sido, sino hay personas en la vida con la que te dan una absoluta paz, una confianza elemental", manifestó.

Fuente: Tribuna