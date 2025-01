Actriz de Televisa fue secuestrada: 'La Wanders Lover' da una trágica noticia en 'DPM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz y comediante que es reconocida como 'La Wanders Lover', recientemente dio una entrevista en exclusiva para el programa De Primera Mano, en el que recordó cuando fue secuestrada en el 2012, pues desgraciadamente confesó la trágica noticia que su sobrino también fue privado de su libertad. Esta situación la hizo recordar uno de los momentos más aterradores de su vida y que ahora vuelve a enfrentar.

Carmen Yared Licona González, nombre real de la Wanders, se enlazó con el vespertino de Imagen TV, para agradecer el que le den un espacio para hacer virales noticias importantes, como lo fue la desaparición de su sobrino de 21 años, de nombre Manuel, junto a su novia. En esta ocasión, reveló que afortunadamente ambos fueron encontrados con vida en Cuernavaca después de cinco días desaparecidos, pero declaró que no podía decir mucho por el momento, ya que ella iba llegando de Colima y apenas iría a la Fiscalía para enterarse de más.

Ante esta situación, recordó cuando en el año del 2012 fue secuestrada y estuvo varios días cautivas, declarando que esta es una experiencia que la dejó marcada para siempre y ahora con esto, solo hace que se sienta aterrada por el bienestar de su hijas, pues la mayor tiene 21 años igual: "Es una experiencia que marcó mi vida para siempre, sí es preocupante. Mi hija es de su edad, entonces imagínate como una no se pone a pensar y se pone en los zapatos de mu hermana, yo me volvería loca de no saber donde está una de mis hijas".

La Wanders habla del secuestro de su sobrino y el suyo. Internet

La integrante de Guerra de Chistes quiso darle un especial agradecimiento al presentador Gustavo Adolfo Infante y a todos los que apoyaron en el caso: "Gracias a Dios ya lo pudieron localizar, les agradezco infinitamente a todos los que lo compartieron y me ayudaron a difundirlo". Tras esto, la presentadora, Addis Tuñón, señaló que como se sentía con todo esto y poder decir que dentro de todo, terminó bien la historia, pues normalmente las víctimas salen con más que unos cuantos golpes, que fue lo que reportó 'La Wanders'.

Desgraciadamente nuestro país ya está con un grado de maldad que ya no es tan fácil dejar a los hijos que anden ahí como si nada, ya una se asusta, si tu hijo no te habla en unas horas ya te asustas, ya no puedes caminar tranquilo por las calles y eso es terrible la verdad, pero afortunadamente nosotros podemos decir que están sanos y salvos", externó.

Finalmente, declaró que no es bueno, ni tampoco es normal este tipo de violencia, por lo que solo puede decir que desea que todo mejore pronto y reiteró su agradecimiento por el apoyo del público, de su exesposo, Radamés de Jesús y otros comediantes que han sido amigos por varios años: "No es normal y duele mucho, yo veía a mi hermana, no comía, mi cuñada es sobrino de Plátano y ahí estuvimos moviéndonos como pudimos, Radamés y todos mis amigos comediante para buscarlo".

