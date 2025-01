Adiós Galilea Montijo: Reportan que conductor fue despedido de 'Hoy'; manda fuerte mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A mediados del pasado año 2024 el programa Hoy enfrentó un fuerte cambio debido a que Arath de la Torre dejó la emisión para irse a La Casa de los Famosos México y su lugar fue tomado por Nicola Porcella. Y aunque el conductor titular regresó al matutino, el influencer peruano fue invitado por la producción a integrarse de lleno al elenco. No obstante, ahora se reporta que podría haber sido despedido.

Recientemente el exconcursante de Guerreros 2020 apareció en un evento público y entre varias cosas, contó si este 2025 se dará una oportunidad en el amor y si es verdad que dejará Hoy. El también actor y presentador contó a los reporteros que luego de tener una charla con sus seres queridos, comprendió que no debe olvidarse del aspecto amoroso, aunque esté cumpliendo con distintos proyectos profesionales.

Me dijeron: ‘sé que estás feliz en lo laboral, sé que estás haciendo lo que te apasiona, pero sabemos que emocionalmente no eres feliz, que te dedicas a ayudar a mucha gente, pero no estás cumpliendo tú, tus objetivos personales'", contó Nicola.

Nicola Porcella se integró a 'Hoy' en 2024

Ante la duda de los reporteros sobre si ha buscado el amor a través de las apps de citas, Porcella confesó: "Tengo abierto varias aplicaciones, las abro cuando viajo, ahí busquen… no Grindr no, a la Wendy sí la veo bastante ahí", dijo entre risas, y agregó: "El Tinder lo abro de vez en cuando, pero te juro nunca he conocido a alguien por ahí". No obstante, mencionó que le gustaría encontrar el amor de forma orgánica: "Yo creo que eso va a ser natural, cuando conozca a alguien va a ser porque Dios y La Virgen me la pusieron en el camino".

De la misma manera, el artista de 36 años aseguró que, de encontrar a la mujer de su vida, no descarta llegar al altar con ella. “Yo nunca estuve reacio al matrimonio, yo soy muy creyente y si al final estoy con alguien creo que es para compartir mi vida con esa persona, si es que ya vemos que el camino va por ahí”. Además, Porcella explicó que, aunque en este momento no considera tener otro descendiente, pues ya está feliz con Adriano, no se negaría a volver a ser papá si su nueva pareja se lo pide.

Nicola Porcella desmiente despido de Hoy

Cambiando un poco de tema, el peruano reaccionó a los fuertes rumores de que habría sido despedido de Hoy. De forma contundente, Nico explicó que dejará el programa solo cuando firme para hacer un nuevo melodrama: "No, ya vieron, sigo en Hoy, para mí es una felicidad, como dije hace poco 'en el momento que yo tenga una novela me retiraré', luego veremos si yo vuelvo porque le tengo que dedicar tiempo a la novela, es mentira que dicen 'no lo dejaron', con una novela no puedes hacer las dos cosas".

Asimismo, Porcella aclaró que tampoco ha tenido problemas con ninguno de sus compañeros del programa como también se llegó a especular: "A mí los conductores me han apoyado de una manera increíble, todos, Galilea, Andrea, Andy, 'El Negro', Paul, Tania, Arath, han sido una ayuda increíble es muy bonito, el día que me toque ir ustedes lo sabrán", dijo el presentador.

Fuente: Tribuna y YouTube Soy El Roger MX