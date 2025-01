Aguilar, de luto: Emiliano, hermano mayor de Ángela Aguilar, sufre una inesperada muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un miembro de la familia Aguilar se encuentra envuelto en un triste luto, debido a que recientemente, el polémico rapero, Emiliano Aguilar, que es mayormente conocido por ser el hermano mayor de Ángela Aguilar, empleó sus redes sociales para revelar que acaba de sufrir inesperada muerte que lo dejó completamente devastado. Fans se fueron en su apoyo ante una desgarradora petición.

Desde hace varios meses, Emiliano se encuentra en el centro del escándalo, debido a que en el drama amoroso en el que se ha visto su joven hermana, tras confirmar su relación con Christian Nodal, este ha apoyado a Cazzu y se pronunció como su fan. Sin embargo, en esta ocasión se ha visto en el centro del ojo público, debido a que compartió que se encuentra en medio de un doloroso luto, por la muerte de su amigo.

Sin revelar el nombre de su amigo, hace un par de horas, el intérprete de Soy Ese Vato, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que confirmó la muerte de ese 'homie' del que señala va a honrar su memoria encargándose de todo los pendientes que habría dejado atrás en este mundo. Conmoviendo a sus miles de seguidores por la súplica que le realizó a Dios en estos momentos tan complicados.

Emiliano Aguilar. Instagram @emiliano_aguilar.t

El hijo mayor de Pepe Aguilar, no reveló que fue lo que le arrebató la vida, en su mensaje podría sugerir que habría sido de una manera trágica y violenta y tal vez por causa de la delincuencia, así que le rogó a Dios que mantenga a salvo al resto de sus amigos para que no les pase lo mismo: "Dios te pido que por favor cuides a mis compas. Desgraciadamente, hoy se me fue otro soldado. Me cag... perder amigos de esta forma. D.E.P Homie. No te preocupes, nosotros nos encargamos".

Como era de esperarse, los seguidores del rapero le dejaron varios mensajes en el que dan a entrever que sospechan que más que víctimas, la situación sería que él estaba en malos pasos, así que le han pedido que se comience a "alejar de malas compañías y que se cuide de los envidiosos: "Cuídate mucho, Emi como dicen en MX póngase abusado, ten ojos y oídos por todos partes, a veces la envidia es muy grande y tiene consecuencias".

Emiliano se despide de amigo. Instagram @emiliano_aguilar.t

Fuente: Tribuna del Yaqui