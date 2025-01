De galán en TV Azteca al olvido: Actor confirma rechazo en Televisa y hace esto para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido protagonista de novelas, quien trabajó casi dos décadas en TV Azteca y que fue sacado del clóset hace unos años, reapareció ante diversos medios de comunicación y confesó a qué se dedica ahora que no tiene trabajo en la pantalla chica. Se trata de Sergio Basañez, quien realizó su último melodrama en Televisa desde el pasado 2022 y desde entonces no ha conseguido que lo vuelvan a contratar.

La carrera del histrión comenzó en la empresa de San Ángel desde 1990 cuando participó en las telenovelas Marisol, María Isabel, La Mentira, entre otras, hasta que en 1999 se mudó al Ajusco, donde fue parte de los melodramas Catalina y Sebastián, Cuando seas mía, Amor en custodia y Secretos de familia. Tras perder su contrato de exclusividad, en 2018 pudo regresar al Canal de Las Estrellas, aunque ya tiene casi 3 años desempleado.

Sergio Basañez hace esto para sobrevivir

Recientemente Sergio, quien ha enfrentado múltiples rumores sobre ser gay, apareció frente a diversos medios de comunicación y compartió qué es lo que hace para sobrevivir luego de años inactivo en la televisión. El intérprete de 54 años compartió emocionado detalles sobre su negocio vendiendo caldo de huesos en polvo, un suplemento alimenticio que está en tendencia actualmente.

El excolega de Silvia Navarro mencionó que fue la esposa de uno de sus socios quien les dio a conocer el producto pero en su versión original, sin embargo, ellos decidieron pulverizarlo para venderlo de forma práctica a los consumidores: "Es un suplemento alimenticio que se puede transportar, lo puedes llevar de viaje, es práctico". Asimismo, Sergio agradeció el éxito que ha tenido su negocio y compartió los beneficios de tomar caldo de huesos:

Es colágeno puro y proteína, además es biodisponible, no tiene conservadores y el cuerpo lo absorbe fácilmente, te ayuda para las articulaciones, el estómago, el intestino".

Antes de finalizar, Basañez compartió cuál es la razón por la que no ha estado en novelas y reconoció que los productores no le dan trabajo: "Hago muchos castings pero no me quedo ¿tú crees?, no sé (porqué me rechazan)". Finalmente, el histrión declaró si siente que ha sido desplazado de las novelas porque le dan trabajo a personalidades del Internet: "Los youtubers no tienen mi edad, no compiten conmigo en los personajes, no hay youtubers de mi edad".

