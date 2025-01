¿De 'Hoy' a la cárcel? Afirman que Nicola Porcella enfrentaría otra denuncia por violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Nicola Porcella podría enfrentar un gran reto en su vida en México, debido a que se ha comenzando a especular que de estar cada mañana en el programa Hoy, pasaría a ir a la cárcel, ya que recientemente afirmaron que enfrentaría una denuncia por violencia a mujer. La joven huiría del país temiendo que el presentador y actor de Televisa cumpla sus amenazas.

Tal parece que el pasado en Perú de Nicola está a punto de repetirse, pues el conocido reportero como 'El Lobo', declaró hace varios meses, que una mujer se puso en contacto con ellos para revelar que el presentador fue violento con ella y la atacó física y verbalmente: "Tenemos cosas, audios, mensajes pidiendo perdón, que te cuento mi Nicola, Nicola todo este hate que está aquí me da más fuerza para mostrarte y sacarte al verdadero Nicola, el que se pone unos tragos y al otro día dice 'discúlpame, no supe lo que hice, se me pasaron las pastillitas'".

Ahora, tras meses sin actualizaciones, nuevamente en el canal de YouTube, Kadri Paparazzi, hablaron con respecto a esta denuncia, en la que confesaron que la joven víctima, de la que no quisieron revelar su nombre, ha decidido abandonar la Ciudad de México, ya que siente miedo por las amenazas que supuestamente recibió por parte de Porcella. De igual forma, se menciona que la mujer ha estado reuniendo pruebas y trabajando con su equipo de psicólogos y abogados para interponer la demanda en contra de Nicola.

Gracias a todo lo que sufrió en manos de Nicola, se tuvo que ir de la ciudad, asustada, en depresión, con tratamiento, mal", aseguraron.

Ante esto, señalaron que el exparticipante de Guerreros 2020 al saber que la mujer iba a interponer una demanda en su contra, supuestamente la buscaría para decirle que debería de "parar todo" y si lo hacía él le conseguiría un personaje importante en una de las novelas de Juan Osorio. Según Kadri, trató de intimidarla con el poder que tendría dentro de la televisora para conseguir que ella se retractara con la denuncia.

Finalmente, destacaron que la mujer, además de abandonar el país, presa del miedo por lo que le podría hacer el exhabitante de La Casa de los Famosos México, también se ha rodeado de abogados y psicólogos para crear un caso sólido con pruebas irrefutables y así comenzar con el proceso legal de una forma "frontal y fuerte", por lo que ella no querrá mostrarse ni hablar de su historia hasta que lo haga de manera legal.

