Dulce sería envenenada: Vidente estremece a Televisa con inesperada confesión de su muerte

Ciudad de México.- Recientemente un vidente le dio una entrevista en exclusiva para Javier Ceriani, en la que dejó a todos en estado de shock y estremeció a Televisa, debido a que hizo una muy inesperada confesión sobre las presuntas verdaderas circunstancias de la muerte de la tan querida cantante y actriz, Dulce. Afirma que no fue algo accidental, sino que en realidad sería envenenada, ¿reveló a su presunto asesino?

Después de ser internada por una neumonía y que fuera sometida a una decorticación pleuropulmonar, desgraciadamente el pasado 25 de diciembre, se informó de la muerte de Dulce, siendo el cáncer de pulmón la triste causa. Por desgracia, Romina Mircoli, su hija, no ha podido llorarla en paz, pues apenas unas horas después de que se anunciara que perdió la vida, el presunto novio de la artista aseguró que no tenían una buena relación madre e hija, y ella le tenía prohibido ver a su nieto.

El médium identificado como Dr Rob, declaró que era verdad que entre la intérprete de Aún Lo Amo y su hija sí había una relación conflictiva, confirmando las declaraciones de un par de famosos que dicen que ella la golpeó, que le impedía ver a su nieto y que estaba en contra de aquellos que veía como una amenaza para su herencia, la cual al parecer también sería el origen de esta mala relación familiar.

Hay un tema con el testamento y se van pelear por el testamento y los que están ahí no deberían ser beneficiados. La relación con su hija hay algún mensaje, pues fue muy conflictiva su relación. Dulce ama a su hija, no importa la situación, pero hay un mensaje para ella muy fuerte. Dulce sintió un sofocamiento como si fuera una almohada. Fue un amigo el que la traicionó o el mánager, la persona que le manejaba su carrera", aseguró el vidente.

Pero eso no fue todo, debido a que el vidente aseguró al exintegrante de Chisme No Like, que al ponerse en contacto con el espíritu de Dulce, esta le dejó ver que estaba muy perturbada por su deceso, debido a que ella le comentó que "hubo un envenenamiento", y que al parecer este comenzó meses antes de su deceso, y fue por obra de alguien muy cercano a la creadora de Tu Muñeca: "Ella no se dio cuenta porque era muy trabajadora, pero el responsable es alguien cercano a ella".

Finalmente, hizo otra dura confesión de la actriz de Vencer La Culpa, que sugeriría que sería un familiar el que estaría detrás del envenenamiento, ya que afirma que el hecho de que cremaran el cuerpo de la cantante fue para evitar que se pudiera hacer una autopsia y descubrieran que sí hubo envenenamiento por un largo tiempo: "La cremación puede evitar que se realice una autopsia y determinar si hubo envenenamiento".

Fuente: Tribuna del Yaqui